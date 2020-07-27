出席海陸殉職隊員公奠　AIT處長致悼辭︰最好的緬懷是守護台灣

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）本月初漢光演習預演發生意外，導致兩名官兵不幸殉職，國防部在昨（26）日舉行聯合公奠，除了總統蔡英文、副總統賴清德，以及部會首長出席外，美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）也現身致意，並致悼辭。

酈英傑表示自己代表美國在台協會（American Institute in Taiwan），向殉職的士官長陳志榮和下士蔡博宇的家屬，致上最深的哀悼之意，「正是因為他們的犧牲，我們才能享有安全的家園。他們兩位將被我們深深地懷念。」

酈英傑也呼籲國軍繼續嚴格且務實地進行準備，以確保台灣的戰備能力足以因應未來的威脅，「願這兩位勇敢的官兵放心安息，並永遠知道他們的同袍將繼承遺志，繼續守護台灣。」

海軍陸戰隊99旅在3日執行漢光演習預演的登陸搶灘訓練，期間因海象突變橡皮艇翻覆，艇上七名官兵全數落海，最後陳志榮士和蔡博宇在搶救後仍宣告不治。

蔡總統也在公奠中親頒褒揚令並追頒獎章，表彰殉職的兩位海軍陸戰隊隊員對國家的付出與貢獻。

事實上，酈英傑除了此次出席我國軍官公奠備受關注外，年初前參謀總長沈一鳴等八名將領與軍官搭乘黑鷹直升機失事殉職，酈英傑也率團赴公奠致意，當時出席的美軍人士還包括美國國防部代表、准將艾斯勒（Matthew C. Isler）；美國在台協會當時並降半旗以示哀悼。