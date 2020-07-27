北極圈再創高溫紀錄 挪威斯瓦巴群島測得21.7度約平常4倍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）北極圈的夏天氣溫都介於攝氏5到8度間，自今(2020)年開始，已出現多個高溫紀錄。挪威氣象研究所25日通報，距離北極1000公里的斯瓦巴（Svalbard）群島，當日的氣溫測得攝氏21.7度，打破40年前的高溫紀錄，創下歷史新高。

法媒20 minutes引述氣象學家吉斯勒佛斯（Kristen Gislefoss）的說法並表示，斯瓦巴群島在25日下午4時測得攝氏21.7度，比1979年7月16日測得攝氏21.3度，高0.4度，創下歷史新高，預料這波熱浪將持續到27日。

根據科學研究，北極圈的暖化速度比起其他地方快2倍。自今(2020)年開始，同樣位於北極圈內其他區域，如位於俄羅斯西伯利亞小鎮的維爾難揚斯克(Verkhoyansk)，6月下旬就曾出現攝氏38度高溫，然而當地的夏季氣溫通常都介於攝氏5到7度間。

據Climate in Svalbard 2100揭露，若於1970到2000年相比，斯瓦巴群島從2070到2100年的均溫，恐將隨著全球溫室氣體排放量增加到攝氏10度左右。

斯瓦巴群島上以北極熊棲息地而聞名，然而卻有一座煤礦場，該地還有一個從2008年開始收集並儲存世界上的農作物的種子庫，用於以防全球發生大災難而作準備。

圖片截取自Google Map