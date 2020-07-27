山形閣泡湯啖美食 宜蘭十大好食親民又味美

礁溪山形閣共襄盛舉宜蘭縣政府所舉辦「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」活動，以帶動宜蘭觀光產業經濟效益為主，將宜蘭在地業者最具特色的美食與特產，與全國民眾分享；山形閣—山友拉麵以「三星蔥韭香拉麵」獲得飯店組「十大好食」美名，歡迎大家一起來呷在地好滋味。

山形閣自開幕以來，與宜蘭在地農會及農友擇在地時令蔬果、並以24節氣推出不同的佳餚，致力於食在地食當令提供最佳的餐點呈現給大眾；山友拉麵是附屬山形閣的親民品牌，以拉麵、小菜為主的餐館，此次以「三星蔥韭香拉麵」參賽，主要是採用了三星鄉農會的三星蔥以及員山鄉的韭菜。三星蔥極為有名，但卻很少人知道員山鄉湖東村是台灣韭菜生產專業區，生產專業區成立已近30年，因為員山鄉氣候配合，相當適合種植韭菜，湖東生產的韭菜，纖維相當細緻美味，一年四季都生產；這也是山友拉麵廚藝團隊食材採用的主要考量。

另外，蔥的營養成分很高，富含蛋白質、維生素A、膳食纖維與許多礦物質，是「緩解疲勞、通陽補陰」的養生食材；韭菜又名長生韭、起陽韭菜、壯陽草，有大量的維他命與礦質元素及高膳食纖維，有助於疏調肝氣、增進食欲、提高免疫力、抗疲勞等作用。加上費時熬製的豚骨湯頭與秘製的三星蔥醬，整個湯頭加上食材，味道香濃且特別，尤其是採用「粉心粉」拉麵，口感與湯汁、食材整體融合，只有親自體驗才能感受它的美味。

山形閣在今年七、八月也與「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」的十大好物業者合作，與「勝洋休閒農場」「星源茶園」「藏酒酒莊」等採不包套的「共好」合作，製作推薦遊程提供房客選擇，更具彈性與多元性；住宿山形閣，再遊「勝洋休閒農場」做一支屬於自己的筆具紀念性又文青風、「星源茶園」炎熱的夏日來杯自製的綠茶冰淇淋沁涼一夏、「藏酒酒莊」園區導覽、用餐、手作百花釀把宜蘭的回憶填裝起；2020的宜蘭，山形閣與山友拉麵與您一起記憶它的美！