古華花園飯店 振興加碼送　最高現省8,000元

配合政府振興三倍券政策再加碼，古華花園飯店自7/15起至12/31止，祭出「振興放大燈」加碼活動三重奏，透過使用實體振興三倍券就能獲得大量回饋，讓三倍券不只三倍；另外古華花園飯店也同步推出古華安心遊，配合安心旅遊補助使用，行政客房含兩客早餐即可現場折抵1,000元，每人每房限使用一次，聰明的您可千萬別錯過囉!

加碼活動第一重:6倍送，消費多少送多少

至古華花園飯店內繽紛西餐廳、明皇樓中餐廳、古華薈泰式餐廳使用實體振興三倍券即贈送同面額古華餐飲抵用券，消費200送200元，消費500送500元，等於將振興券三倍放大到六倍，用越多賺越多。

加碼活動第二重:9倍大放送，3,000變9,000

桌席單筆消費滿10桌，每桌8,000元以上，使用實體振興券3,000元可現場抵扣9,000元消費。三倍券再三倍，等於直接替您省下8,000元，讓您美夢成真，幸福來作伴!

加碼活動第三重:25%回饋，亮月獻真情

古華亮月蛋黃酥嚴選圓潤飽滿的鴨蛋黃，搭配細火慢炒的烏豆沙及口感滑順的蓮蓉餡料，採用低糖、低油、低熱量配方，包覆多層次黃金比例的蛋黃酥皮細緻烘培，入口鬆綿鹹香、不甜不膩，充滿團圓幸福的滋味。持500元振興三倍券，古華亮月蛋黃酥真情價500元/盒(原價NT$666元/盒)。

安心旅遊補助 X 古華安心遊

即日起至109年10月31日止，行政客房含兩客早餐，配合安心旅遊補助即可現場折抵1,000元，每人每房限使用一次。還能免費使用露天泳池、三溫暖等設施服務。另外8/31前，19歲以下（含今年應屆畢業生）至車程約35分的小人國、六福村遊樂園，可不限次數不分平假日免費入園，絕對是大人小孩暑期出遊的最好選擇。