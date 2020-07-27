台灣文化部長逛花蓮文創園區　獻出「藝FUN券」初體驗實際行動挺藝文

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)暑假期間國旅正夯，文化部長李永得前往花蓮文創園區參觀市集及展覽，並首次使用「藝FUN券」消費以實際行動支持藝文產業。

花東及離島地區在暑假期間成為國人出遊的首選，為進一步宣導帶動「藝文消費之旅」風潮，文化部長李永得26日就任後首次造訪後山花蓮文創園區，偕同洪宗楷、范雲、與地方藝文人士、文創及青年創業者等，就在地藝術文化發展等面向交換意見，並參與花蓮文創園區舉辦釀市集、OBC啤酒節市集、主題展覽「當居所成為景點－對觀看者的凝視」等活動，使用「藝FUN券」消費以實際行動支持藝文產業。

文化部長李永得表示，花東藝文能量充沛，期待國人疫情新生活規劃旅遊行程時，不忘排入各地文創園區、藝文展演場館、書店等，以體驗最在地的人文風情。同時，鼓勵民眾不論是否獲得「藝FUN券」，都能以實際的消費行動，共同支持在地的藝文業者、店家，甚至是個人的藝術工作者，讓更多台灣優異的表演藝術、藝文活動、藝術品、出版品、工藝品、設計產品等及相關產業、團隊、創作者得以永續發展。



李永得「藝FUN券」初體驗獻給街頭速畫「人力證件快照機」(圖/文化部)

文化部說明，花蓮文創園區釀市集為每周六日定期舉辦之文創市集，邀集花東在地店家、品牌、創作者共同參與，市集內包含文創手作、圖文創作、小農產品、特色餐飲等不同主題。李永得部長特地把自己使用「藝FUN券」的機會帶至花蓮，首次的「藝FUN券」使用，李部長獻給街頭速畫「人力證件快照機」。

文化部表示，已完成「藝FUN券」領取者，即日起可於App店家地圖上顯示的店家及線上購票平台進行藝文消費，包含看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等，使用期限一直到今年12月31日止。

此外，文化部也特別提醒，「藝FUN店家」已放寬須具稅籍相關資格限制的規定，包含街頭藝人、文創市集、創意展會活動等，在今年12月31日前都可以陸續申請加入，成為可收取「藝FUN券」消費的適用店家。

有關「藝FUN券」的使用及店家加入等相關問題，皆可於每日8:30至18:30洽詢客服專線（02-77457979）或App文字客服，其餘時間則可利用客服信箱聯繫處理。