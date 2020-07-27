慶祝就來L’IDIOT RESTAURANT 驢子餐廳！敲敲「鹽焗魚」讓用餐回憶更有趣

位於華泰王子大飯店一樓的 L’IDIOT RESTAURANT 驢子餐廳，空間設計寬敞明亮，充滿童趣歡樂的氛圍，是許多人慶生或慶祝紀念日的最佳選擇。為了讓賓客在此留下更特別的回憶，主廚創意推出「鹽焗魚」，邀請賓客親自以小槌子輕輕敲開鹽殼，再享用美味的鮮魚料理，讓用餐時刻增添更多驚喜、歡笑與感動，「鹽焗魚」原價880元，搶先預訂價只要680元。同時，時序進入盛夏，主廚以「夏季輕盈系海鮮」為主軸，親赴龜吼漁港挑選食材，改編或創作多道歐系經典佳餚，並利用天然食材及香草調味，讓來到驢子餐廳的吃貨都能零負擔享用口感輕盈、滋味清爽的各式海鮮料理，不必出國也能擁有充滿南歐風情的夏日美味回憶！

慶祝時刻除了蛋糕，還有沒有更有趣的選擇？驢子餐廳主廚創意推出「鹽焗魚」，以海鹽包覆內裡填入了紅蘿蔔、洋蔥、黃檸檬片的鮮魚，再以西班牙國寶烤箱 JOSPER 焗烤一小時，讓海鹽與溫度鎖住美味，上桌享用前，讓賓客親自以小槌子輕輕敲開鹽殼，象徵敲開歡樂、敲開幸福！隨著清鮮香氣撲鼻而來，肥美鮮甜的魚肉與各種天然食材交織出的滋味絕對讓人食指大動！在驢子餐廳，你將放下一切煩惱，像隻天真浪漫的驢子，單純享受味覺的幸福，以及歡聚時刻的美好。

夏季輕盈系海鮮以開胃菜「百香炙燒鮪魚」揭開序幕，炙烤後的鮪魚搭配清爽酸甜百香果，以及用糖、醋、胡椒醃漬的西瓜棉，再淋上甜菜根醬汁與巴西里油，輕盈的口感與滋味，更加襯托炙燒鮪魚的鮮美，讓人胃口大開！「義式經典狂水煮魚」則是主廚改編義大利拿坡里經典料理之作，當地漁民在早期將魚類及其他各式海鮮加入橄欖油、蔬果，以及「海水」燉煮而成。如今，驢子餐廳主廚當然已經不再加入海水，但依然保留主要作法，選用龜吼漁港時令鮮魚，與蛤蜊、培根及煙燻番茄一同燉煮，放入煮沸的高湯象徵「狂水」，再加入綜合香草、淋上橄欖油，呈現食材最簡單原始的美味。

喜愛義大利麵的吃貨們不能錯過「蒜香龍蝦義大利麵」，香炸過的龍蝦，用柴魚醬油、鯷魚、乾辣椒清炒，加入熬煮鮮魚蛤蜊高湯、煙燻培根，再放入驢子餐廳手工自製的義大利麵，灑上煙燻香料，淋上蝦油、櫻花蝦碎、蝦夷蔥碎，混搭出迷人的蝦香、蒜香、煙燻香絕對挑動味蕾，Q彈飽滿的龍蝦肉和義大利麵是完美絕配，甘甜的滋味縈繞口中，這道零負擔的輕盈系海鮮，也能讓人大呼滿足！

驢子烘焙坊同時也推出芒果控必吃的「芒果慕斯」，選用新鮮芒果製成果泥凍，再特別加入義大利蛋白霜，讓口感更加輕盈，基底的黃金巧克力蛋糕，帶點焦糖風味，搭配些許鳳梨、紫蘇，清新爽口，也為夏日饗宴增添了優雅風情。