【台北市政府小內閣異動】前外交官周台竹升市長室涉外事務總監　前主播陳智菡接發言人

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市政府今(27日) 發布人事異動消息。副發言人戴于文表示，現任國際事務委員會副主任委員兼北市府發言人周台竹，將於今(27）日起免兼發言人職務並升任市長室涉外事務總監（ Commissioner of Mayor’s Office for External Affairs）。

至於北市府發言人一職將由曾任記者10多年的陳智菡升任。



戴于文轉述，周台竹於發言人任職期間，獲得柯文哲市長肯定，在國際舞台上成功行銷臺北，今年雙城論壇也順利完成任務，因此特別任命周台竹擔任市長室涉外事務總監一職，專責處理市長室國際及兩岸相關事務。

綜合市府新聞稿與中央社報導，陳智菡原為東森電視台記者，後任主播，今年3月加入柯市府團隊，負責臉書、IG以及LINE等媒體經營，並開設「台北大聲公」臉書專頁，讓發言人也有發聲管道。

知情人士指出，陳智菡因媒體經驗豐富、口條能力佳，深受台北市長柯文哲賞識，在市政辯護及宣傳十分積極，不過，IG貼文也一度爆出「隔岸觀火」爭議，緊急將限時動態下架。

而周台竹為外交官出身，嫻熟國際與外交事務，加上副發言人陳冠廷先前去職，透過這次職務調動，讓周台竹專任國際事務委員會副主委，專注於國際事務。

戴于文指出，新任發言人陳智菡，畢業於政治大學東亞所碩士班，曾任電視台主播、節目製作人及文字記者，屢獲新聞獎項肯定，過去在市府期間，負責自媒體小組及輿情事務，對於新聞媒體業務熟稔，未來將代表市府團隊發言與對外溝通。



另外，戴于文也表示，隨著發言體系工作調整，市長也任命林珍羽升任副發言人，林珍羽畢業於台南應用科技大學美術系，曾任民間公司行銷公關、行銷經理等歷練，未來將與其他兩名副發言人戴于文及黃瀞瑩，一同協助市府發言人對外說明市府各項重大政策。