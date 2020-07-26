振興三倍券 欣葉加碼雙重回饋

振興三倍券即將正式上路，欣葉集團繼6月推出第一波「Line好友送百元折扣金」會員優惠行銷後，加碼第二波實體店鋪吸客活動，集結旗下9個品牌，7/15起推出持振興三倍券獨享消費贈面額10%抵用券的方案，「20%折扣+10%回饋」的二波，除了讓消費者輕鬆點餐、優惠更有感外，也以首次消費優惠有感、再次消費更省荷包的策略，攏絡老顧客及吸引新客目光。此外，欣葉集團旗下的台菜、日本料理、金爸爸、唐點小聚、蟹舞等5個品牌7/3~7/5攜手至華山1914文創園區，參與經濟部商業司舉辦的「臺灣美食嘉年華 美食購夠GO」活動，現場推出多道經典招牌美食優惠組合，及試吃試飲等亮點活動，以美味快閃出擊，搶攻餐飲消費商機。

7月31日前，加入line好友可領取100元折扣金，(每15天開放領取一次)，消費每滿500元可用1張，相當於20%折扣回饋%

7月15日至11月30日，持振興三倍券來店消費，可享三倍券總額的10%面額欣葉消費抵用券

9月1日至12月31日，欣葉抵用券也可再搭配振興券併用折抵消費，不限金額且可跨品牌使用

「選、領、用、付、饋」20% +10%使用懶人包

欣葉整理出旗下各品牌推薦使用20%+10%雙重優惠的商品，以「選、領、用、付、饋」五字訣，亦即一選優惠方案、二領Line好友百元折扣、三用振興三倍券、四自金額、五回饋抵用券，特製懶人包攻略，從米其林餐盤欣葉台菜、必比登推薦的欣葉小聚、40多年經典手路私房菜的欣葉鐘菜、跨年齡層廣受歡迎的欣葉日本料理buffet，到主打摩登港點中菜的唐點小聚、國際連鎖的Pappa Rich金爸爸馬來西亞風味、娛樂型手抓海鮮餐廳Dancing Crab蟹舞、職人親傳的咖哩匠、呷哺呷哺火鍋等。兩個優惠併用以欣葉台菜為例，點6人精選餐每人858元，使用欣葉line好友百元折扣券一張折扣100元，加上700元振興券，消費者只需自付58元，欣葉還加碼振興券面額10%回饋抵用券70元！欣葉日本料理buffet平日下午茶，使用雙重優惠後，不僅免自付金甚至還可領50元欣葉抵用券！各種方案滿足不同族群的需求，消費者不妨把握時機相揪衝一波。