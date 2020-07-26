【間諜案】為中國從事諜報工作 新加坡男子美國認罪

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國近日因中國間諜疑雲，接連對中國駐休士頓與舊金山總領事館開鍘，就在雙方劍拔弩張之際，美國司法部24日再公布一樁間諜案，一名新加坡籍男子涉嫌在美國為中國從事情報工作，他對全案坦承不諱。

海峽時報報導，楊忠偉（Jun Wei Yeo，音譯），或狄克森．楊（Dickson Yeo），被控掛羊頭賣狗肉，以政治顧問公司為幌子，為中共蒐集情資，對象包括美國軍方與政府機構中，有專業社群網絡安全權限之員工。

楊男僱用這些人士撰寫報告，佯稱是供予亞洲客戶，實則暗度陳倉至中國政府。他曾在新加坡李光耀公共政策學院研究中國的一帶一路政策，於2015年在北京遭到中共情治單位吸收。

根據法庭文件，楊男與中共特務多次見面，赴中之旅都會獲得「特別招待」。據其陳述，中共特務要求他取得美國商務部非公開資訊，以及人工智慧與美中貿易戰等資料，甚至指揮他於2018年開設假顧問公司，LinkedIn更直接盜用知名顧問公司 Resolute Consulting 的名稱。

楊男一共收到了逾400份履歷，其中90%都是來自美國軍方與政府雇員，再將其中有利用價值者轉予中共情治人員。他去年1月至7月在華府活動，參加大大小小的智庫活動，伺機招攬更多人士撰寫報告。

在中間人授意下，楊男會找狀況不佳的人下手，尤其是對工作不滿、有經濟困難、家有老小者。藉此手段，他成功從一名與美國空軍合作的民間人士身上，得悉了日本從美國購入F-35戰機可能牽動的地緣政治變化。楊男係於去年11月回美，打算對一名在美國五角大廈任職的軍官下手時，遭到逮捕。