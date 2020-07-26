參與APEC貿易部長會議　鄧振中分享台灣防疫成功經驗

我國貿易代表及資深官員出席APEC貿易部長會議（照片來源：行政院／僑委會提供） 我國貿易代表及資深官員出席APEC貿易部長會議（照片來源：行政院／僑委會提供）

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）台灣與美國、日本等亞太地區21個經濟體的貿易部長在昨（25）日舉行APEC（亞太經濟合作）貿易部長會議，商討如何在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情中維持自由開放的貿易與投資體制，我國更分享了台灣在防疫上的成功經驗。

行政院經貿談判辦公室透過新聞稿表示，我國此次由行政院政務委員鄧振中代表參加APEC貿易部長會議，並強調在全球深陷武漢肺炎疫情的困境時，台灣表現優異，國內生產總值（GDP）仍能維持百分之1.6的成長率。

此外，鄧振中指出，台灣沒有出現大規模的社區感染，也沒有採取封城、停班或停課等嚴厲措施，然而社會百業仍能有秩序地運作，並可以向國際社會伸出援手，證明台灣確實能夠幫上忙，我國也期盼能為世界經貿的合作與秩序盡一份心力。

鄧振中表示，我國將積極與各國對話合作，並廣泛與各國企業界交換意見，共商如何在以保護國民健康為優先的原則下，儘速恢復維持重要物資的流通，避免供應鏈中斷。

鄧振中也呼籲，採取緊急的貿易限制措施在所難免，但實施時應限定適用範圍，與疫情相關，並遵守法規透明化、不歧視、暫時性等原則，並符合世界貿易組織（World Trade Organization）的規範。

外交部則表示，貿易部長會議是APEC一整年各個不同層級與議題的會議中，最核心且最重要的專業部長級會議，旨在推動亞太地區自由且開放的貿易投資及貿易便捷化；此次貿易部長會議是APEC自1989年成立以來首度以線上方式辦理，21個會員經濟體的資深官員均親自參加，這也相當程度反映出各經濟體對此次會議的重視。