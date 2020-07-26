【新冠肺炎】青壯族群別小覷　久病不癒比例高

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）對青壯之影響不亞於老弱族群，已由各國臨床經驗可以得證。美國疾病管制與預防中心（CDC）提出的最新數據，則描繪了更具體的輪廓，就算是輕症的年輕患者，恐怕也要花三周以上才能恢復健康。

路透報導，CDC針對美國13州、武漢肺炎成年輕症患者進行電話訪問，結果發現，35%受訪者在確診後二至三周，都還未能痊癒。以年齡分層來看，復原牛步的染疫者中，26%為18至34歲，32%為35至49歲，47%為50歲以上。這些病患的症狀包括咳嗽、倦怠、呼吸困難，長達數周都未能緩解。

這次電訪是於4月15日至6月25日間進行，針對18歲以上做過COVID-19檢驗之民眾隨機抽樣調查。此一調查顯示，就算身強體健、無慢性病史的青壯族群，都可能被這疾病折磨多時。由於美國對於戴口罩仍不乏排拒現象，此一調查顯示，政府有必要加強防疫觀念，讓年輕人口正視新冠肺炎的嚴重性。

本波疫情來得又快又猛，除了傳染力極高，可能引發的各式症狀與併發症也令專家頭疼不已。除了呼吸道、胃腸、皮疹、角膜炎、小兒川崎氏症（血管發炎），最近的一項追蹤結果，更暴露了患者癒後不佳、元氣大傷的苦楚。許多人除了呼吸道長期損傷，其他器官與系統也都遭受了程度不一的傷害，包括肌肉無力、腦霧（腦筋渾沌、記憶力衰退）、氣喘如牛等等，甚至需要在專門機構復健，才能重拾健康。