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港媒引述官員　美國、中國貿易談派代表將於8月會晤

美中關係惡化，雙方對於貿易談判都不樂觀

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/26 16:37
（左起），美國貿易代表萊特海澤、中國副總理劉鶴、美國財政部長梅努欽（照片來源：美聯社提供）

（左起），美國貿易代表萊特海澤、中國副總理劉鶴、美國財政部長梅努欽（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞／國際組　台北報導）港媒《南華早報》引述官員報導，美國及中國的貿易代表預計將在8月會晤，檢視年初簽下第一階段貿易協議至今所達成的結果，而美中的緊張關係因本週互相關閉對方的駐地總領事館後再度升高，雙方官員都表示，不期待貿易談判會有太多進展。

《南華早報》週六（25）報導，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與中國副總理劉鶴將在8月會晤，消息人士稱，此次會議將是一個「重要的轉折點」，讓美中雙方評估貿易協議的進展。

美中第一階段的貿易協議在今年1月中簽署，2月中生效，當中規定美中高層貿易代表須每半年召開一次會議。不過，由於美中關係緊張局勢加劇，當前雙方對於繼續談判的意願降低。

儘管中國在近期大量購入美國的農產品，仍未達到貿易協議所設定的目標；分析師也表示，新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重創美國，加上本週美中相繼關閉對方駐休士頓及駐成都的總領事館，皆可能衝擊雙方貿易的進展。

美中關係持續惡化，除了疫情提升美國反中情緒及外交上的針鋒相對外，美國近期也針對中國實施香港版《國安法》與迫害新疆維吾爾族等少數民族祭出制裁，並公開批評中國在南海的軍事擴張。
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