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【新冠肺炎】推觀光免隔離 挪威張開雙臂迎《不可能的任務7》劇組

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/07/26 16:13
不可能的任務6也在挪威取景（圖／湯姆克魯斯臉書）

不可能的任務6也在挪威取景（圖／湯姆克魯斯臉書）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）又辦到了一項不可能的任務。全球疫情正酣之際，挪威政府宣布，同意讓《不可能的任務7》（Mission: Impossible 7）劇組於8月前往該國拍攝，且無須隔離。

挪威為了推觀光，敞開大門迎接這票房保證動作片前往該國拍攝。福斯新聞報導，該國將特別打造一「行動實驗室」，在現場為劇組人員量測體溫、定期病毒檢測。拍攝過程中，所有人員皆不會與外界接觸，降低潛在傳播風險。

挪威文化與平等部部長Abid Raja在一場記者會中表示，湯姆克魯斯與劇組人員入境時須確保新冠肺炎（COVID-19）檢驗結果為陰性，雖無須隔離，仍須遵照嚴格的防疫規範。Raja還公布了一段與湯姆克魯斯的對話，這位大明星提到，對於能再次赴挪威拍攝，感到相當興奮。

富比世指出，這部系列電影的第六部作品，2018年上映的《不可能的任務：全面瓦解》（Mission: Impossible – Fallout），就有部分在挪威取景，包括知名峽灣峭壁景點、極其壯闊的聖壇岩（Preikestolen）。據悉最新力作將呈現挪威西北部之美景，峽灣、瀑布、懸崖都是不容錯過的亮點。
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挪威
新冠肺炎
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