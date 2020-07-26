北韓疑似出現武漢肺炎案例　金正恩召開緊急會議

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）據北韓官媒報導，北韓疑似出現新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，北韓領導人金正恩在週五（25）下午下令封鎖開城特別市（以下簡稱開城），並召開緊急會議。

這名疑似病例有可能成為北韓第一個武漢肺炎確診案例；北韓官方一直宣稱境內沒有武漢肺炎案例，不過這個說法遭到專家質疑。

北韓中央通信社（KCNA）週日報導，金正恩在週六召開緊急會議，宣布開城進入緊急狀態，並表示北韓現在面臨一個「嚴重的情況，也就是惡性病毒有可能已經進入國內。」金正恩也在會中宣示執政黨從「國家緊急防疫系統轉移到最大緊急狀態系統，並發出最高級別警報」的決心。

報導指出，金正恩在週五下午獲報國內可能出現首例武漢肺炎病例後，便立即下令封鎖開城；該名疑似確診病患、與他有過接觸者，以及過去五天內曾去過開城的人士目前都已遭到北韓當局隔離；報導並未指出這些人將被隔離多久。

根據韓通社，該名疑似確診病患的呼吸道分泌物及血液檢測顯示他疑似患有武漢肺炎，而這名病患是多年前逃往南韓的脫北者，在上週非法跨越邊界進入北韓。

報導指出，這場緊急會議還討論了邊界「守衛鬆散」的問題，以致於讓武漢肺炎趁機潛入，當局正積極調查軍隊怠忽職守的部分，並將祭出「嚴厲的懲罰」。

專家先前便指出，若武漢肺炎在北韓爆發，後果將不堪設想，因為北韓的公共衛生建設落後，醫療資源也不足；開城緊鄰南北韓邊界交界處，人口約20萬人，北韓在上月炸毀位在開城工業園內的兩韓聯絡辦公室大樓，兩韓關係愈趨緊張。