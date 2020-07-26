台灣台塑創辦人王永慶長子王文洋罕見發聲　盼追回海外家產將捐出做公益

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）台塑集團創辦人王永慶及其胞弟王永在生前透過逃漏稅等方式在海外累積高達新台幣6,000億的信託，王永慶長子王文洋在多年來追查家產後，罕見透過預錄影片，公開表達期盼政府能協助將海外的錢財追回，並表示扣除這些年來的官司及訴訟費用，將全部捐作公益。

民視新聞報導，王文洋在影片中表示，「這些錢是他們兩個賺的，應該是尊重他們意願才對，我並不是在爭產，我根本就我真的講，我生活很簡單我也不需要，如果我們這個官司打贏，依照台灣的法律分配，大部分是屬於政府的，扣除我這幾年打官司的費用，我全部捐出來。」

王文洋並指出，「我這個人就是有一個毛病，我覺得這個世界上還有一點公平正義，我了解他們兩位老人家的習性，他們很喜歡控制事情，特別是他們的財產，一定是他們一定要握在手裡。」他提及，這些國外信託的文件全是英文，兩位老人家完全看不懂英文，所以這些國外信託都違背了兩位老人家的意志。

留下海外6千億家產，爭產風波一波未平、一波又起，如今一段神秘對話曝光，台塑老臣揭露台塑集團的逃稅搬錢術，找員工、親戚用人頭當股東，藉此「節稅」。而鮮少在鏡頭前談論家產的王永慶長子王文洋，罕見錄影片，說自己並不是要爭產，而是希望政府能把海外的錢追回來，扣掉這些年打官司費用，將全部捐作公益。

台塑集團創辦人王永慶長子王文洋，鮮少在媒體前談論家產，這回罕見錄影片訴說心聲，表達這幾年來追查父親和叔叔王永在國外的信託遺產，追得很累。

神秘的海外6千億，總讓外界對王家遺產風波有如霧裡看花，如今台塑老臣洪文雄的對話曝光，揭露經營之神的海外搬錢數，原來海外千億資產，是台塑長期逃稅的成果，潘朵拉的盒子終於被打開。

台塑老帳房洪文雄11年前還在世時，曾與王文洋密談，交代了海外信託的來龍去脈和信託結構，

報導指出，王永慶在成立台塑集團前開設磚廠，當時就借用親戚、公司下屬等充當人頭節稅，規避了高達百分之60%的所得稅，等到台塑時期，為了避免分得的股利要繳百分之40%的稅收，王永慶便利用登記在賴比瑞亞的境外公司買進台塑的股票，藉此免除一半的稅收，省下的錢便續買台塑關係企業的股票，錢滾錢下來累積龐大資產，再拿去投資美國及中國的企業。