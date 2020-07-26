振興台灣客家產業　「客庄券」取消異地消費之規定

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）客家委員昨（25）日宣布，為振興客家文化相關產業所發行之浪漫客庄旅遊券（簡稱客庄券）將取消異地消費之規定，民眾登記截止日也已延後至下週二（28）。

客委會表示，登記參與客庄券的民眾迄今已逾200萬餘人，遍及全國各地，已達異地消費之施政目的，考量消費者與店家交易的便捷性，原規定取得客庄券者須前往非戶籍地之客庄指定店家使用之限制，特予取消。

客委會表示，自8月1日起，開放民眾至全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，具稅籍之餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者（不包括電商、百貨、超市、超商、量販店及全國性連鎖商店）消費使用。

另外，客委會也延長登記截止日，盼藉此分流民眾登記時間，一般民眾至7月28日晚間24時期皆可登記；客委會將於7月29日下午5時前以抽籤方式選出14萬人次獲得客庄卷，中獎者將以LINE通知。

客庄卷最小面額為新台幣100元，一份有八張，民眾可持客庄券至全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，貼有「浪漫客庄遊指定店」專用貼紙之合作餐廳、零售商店、旅宿業、伴手禮等業者（不包括電商平臺、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店）；使用期限至今年12月31日止。