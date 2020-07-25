幸運！台灣5-6月統一發票中獎號碼出爐　只花10元買報紙中千萬大獎

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)109年5、6月期統一發票中獎號碼出爐，有1名幸運兒只花10元買報紙，就中千萬大獎。

綜合媒體報導，109年5、6月期統一發票中獎號碼出爐，統一超商共開出3組千萬大獎，其中，有1名幸運兒在7-ELEVEN 屏東市頭前溪門市花費10元購買一份自由時報，就中了統一發票1000萬元大獎。

109年5、6月統一發票特別獎（新台幣1000萬元）號碼為03016191，特獎（200萬元）號碼為62474899，頭獎（20萬元）3組分別為33657726、06142620、66429962。

統一超商共開出3張千萬大獎發票、4張200萬發票，以及2名雲端發票專屬百萬獎。

統一超商表示，3名千萬大獎得獎者中，1人在嘉義市東區的嘉義大門市購買70元的CITY CAFE，1人在桃園市楊梅區的新楊欣門市購買60元的熱狗大亨堡及飲料，1人在屏東市頭前溪門市花費10元購買報紙。

4位200萬元特獎得獎者，分別在台北市士林區的福氣門市購買354元的零食與啤酒，台北市中山區的林森北門市購買305元的茶葉蛋、地瓜及日用品，新北市永和區和和門市購買100元的日用品，及高雄市左營區德昌門市購買180元的日用品。

至於2位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在新北市土城區太陽城門市購買零食共花費39元，另1人在新北市板橋區板安門市購買84元的即食食品與飲料。

此外，全聯福利中心開出1張千萬特別獎與1張200萬特獎，特別獎開出的門市為新店建國店，消費者花費394元購買冷藏鮭魚輪切、寧波年糕、雞蛋布丁等民生用品；開出200萬特獎的門市則為天母中山北店，消費者僅花費151元購買萬用烘焙紙與蒸籠氣炸鍋用紙，就被財神眷顧。

統一超商表示，8月6日至31日，超過5800家門市將推出3種中獎發票兌換方案，消費者可選擇現場兌換商品、儲值icash 2.0卡或餘額卡，不同方案加碼送購物金、OPEN POINT點數或儲值金，最高可獲贈10%加碼購物金。