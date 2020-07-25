台灣新住民免費資訊課程「海底科技探索趣」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部移民署於今年度推出「新住民數位應用資訊計畫」提供新住民免費資訊課程，並於109年7月25日舉辦「海底科技探索趣」創意活動，讓新住民帶著家人一同前往體驗科技，與親子共同製作屬於自己的海底世界。

本次活動有許多豐富有趣的科技體驗，我們帶領新住民大小朋友一同探索海洋與科技融合的奇幻世界。利用螢幕投影讓自己變成小魚與海洋共遊，運用紅外線熱感應來和科幻小魚們互動，藉由捕魚體驗來了解不同魚類的知識，還有運用AR實境體驗認識水分子及細胞活存技術，了解如何保留食材新鮮口感，並透過最有趣的親子手作活動「藍色海洋夢」DIY，製作屬於自己的海洋及了解其中科學原理。

新住民們在這次的體驗過程中不僅了解到科技的奧妙、認識新潮科技，更豐富生活，增進親子關係。

移民署表示，今年度提供16門資訊課程，包含Office系列軟體、Line貼圖設計、數位資安、網紅行銷、雲端辦公等內容，及轉印技術和雷射雕刻等實作課程，如此多樣豐富的課程內容，讓新住民善用科技力量充實自己，提升自信心，創造科技生活化。

另外，本計畫還推出「把課程送到家門口」的服務，利用「行動學習車」到各地開設行動教室，任何空間都能夠化為教室，讓學習不受限。「新住民數位資訊ｅ網」提供線上學習課程，只需註冊會員即可免費隨時學習。還有「新住民交流平臺」提供多元文化介紹及各項就業、教育等資訊，讓臺灣民眾與新住民互相了解風俗與文化，還會舉辦各項網路活動，歡迎新住民朋友踴躍參與。

相關資訊請參見本計畫官方網站「新住民數位資訊e網」或撥打課程免付費專線：0800-005-788，亦可洽詢各地移民署服務站。

除了以上資訊，移民署還有提供平板租借服務，至移民署25個服務站臨櫃或撥打專線完成租借預約，平板立即宅配到府，30天10G網路流量，讓您居家有平板，在家數位學習，生活更便利！免費諮詢專線：0800-700-101。