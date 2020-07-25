台灣新北時尚職業營注入國際文化 看見印尼、菲律賓多國之美

菲律賓時尚美型Party，學習多股編髮及貼頭辮技巧，把多色的仿毛髮毛線編成雷鬼辮，展現熱帶國家的時尚潮流與熱情。（照片來源：新北市政府） 菲律賓時尚美型Party，學習多股編髮及貼頭辮技巧，把多色的仿毛髮毛線編成雷鬼辮，展現熱帶國家的時尚潮流與熱情。（照片來源：新北市政府）

新北市教育局7月23、24日在穀保家商首次推出「國際多元時尚造型職業試探育樂營」，提供新北市50位國、高中生在育樂營中體驗韓國、非洲、印尼及菲律賓等4種不同地區、國家主題課程，以整體造型概念，融入多元文化元素，運用妝髮、臉部彩繪及配件等搭配，讓學生從實作設計的過程中，試探未來擔任造型設計的可能性。

「韓國時尚美型Party」課程內容，老師以韓國國花木槿為主題，採用鮮豔的紅色為基底，帶領學生製作花瓣剪裁及花卉髮飾，用俐落的剪裁及流暢的線條做造型。「印尼時尚美型Party」則是學習精油按摩以及時尚彩繪技巧，讓學生體驗簡薄合身的衣裝。

服裝以印尼傳統服飾「臘染」（BATIK）為基底，加上紫色花紋絲質罩衫，搭配金色配飾，有別於印尼服飾給大家「長而寬敞」的印象。「非洲時尚美型Party」的宴會妝容以大地色為基本色調，用簡單的線條畫出動物的妝容，並學習多股編髮技巧，把多色的仿毛髮毛線編成雷鬼辮，再以多色動物羽毛為配飾襯托，展現非洲的生命力。

最後「菲律賓時尚美型Party」則運用毛線編髮，在髮型上強調方便整理為主，以貼頭辮作為設計主軸，並點綴漂亮的珠子、羽毛、蚌殻做成配飾，搭配時尚彩繪技巧與妝容，體現熱帶國家的時尚潮流與熱情。

新北市教育局新住民文教輔導科林玉婷科長表示，今年首次開設時尚職探營，除了有穀保家商時尚造型科豐富的師資，並引進業界專業師資。更特別的是，這次注入多種國際文化的內涵和設計，希望讓學生一邊體驗時尚工作的趣味，也一邊體驗多元文化之美，打造自己青春世代的設計力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）