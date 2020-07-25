越南新住民在台灣桃李滿天下 不分國籍年齡都能教

新住民文秋心教導中文和越南文，學生年齡從七到七十歲都有，遍布世界(文秋心提供) 新住民文秋心教導中文和越南文，學生年齡從七到七十歲都有，遍布世界(文秋心提供)

即使從事過業務、金融業以及翻譯等工作，來自越南的文秋心還是最喜歡教學，自越南到臺灣，累積超過十年以上教學經驗的她，學生年齡從七到七十歲都有，她說︰「別小看高齡家長，她們的學習成果不比年輕人差！」

文秋心在求學期間主修中文系，到臺灣生活後，在先生的協助下，雖然育兒，也順利完成師範大學華語文教學研究所學業。她表示， 因為年紀的問題，一開始也很糾結要先生子還是先完成學業，後來和先生溝通後，小孩滿六個月便交由褓姆照顧，先生也很願意協助育兒，因此自己才能完成學位。

在精通中文與越南文的優勢下，文秋心在臺灣不僅教中文也教越南文，學生從七歲到七十歲都有，她說：「七歲的學生許多是新二代，家長雖然有一方來自越南，還是希望小孩受到系統化的教育，而成人學越南文，幾乎和工作需求關係，而已退休的長輩因為想去旅遊而學，也有少部分學生因為興趣而學越南文。」

為了提供學生更貼近需求的課程，文秋心也會自己編輯教材，供學生使用。

在線上學習逐漸普及後，文秋心也透過線上教學平台，累積來自香港、澳門、美國、日本以及新加坡的學生。文秋心說：「因為我喜歡旅遊和接觸各國文化，所以上課不僅談語言，還可以聊文化、嗜好等。」

而談到對臺灣印象最深的地方，文秋心表示，以前到臺灣旅遊時，就對捷運非常印象深刻，「一開始還覺得奇怪，路上怎麼都沒有什麼年輕人，後來才發現，大家都在捷運站！」另外醫療資源與服務也讓文秋心大讚臺灣真便利。（新聞轉載自新住民全球新聞網）