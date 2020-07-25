捷報！台灣故宮新媒體數位展覽獲獎　美國博物館聯盟繆思獎奪一金一銅

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)故宮兩檔新媒體展覽勇奪美國博物館聯盟繆思獎，其中「經典之美—新媒體藝術展」在「現地數位體驗」獲評審青睞一舉拿下金獎，現正於故宮北院展出。

數位故宮屢傳捷報！國立故宮博物院今年角逐美國博物館聯盟(American Alliance of Museums)繆思獎(MUSE Awards)，「經典之美—新媒體藝術展」奪下「現地數位體驗」項目之最高榮譽金獎，並以「文獻行旅－從清代文獻漫遊歷史中的水沙連」數位展獲得「研究與創新」項下之銅獎殊榮，深獲博物館界肯定，也讓故宮的國寶與創新數位科技應用再度登上國際舞台。

故宮表示，「經典之美－新媒體藝術展」與海內外教研單位及友館共同合作，包含國立台灣師範大學美術學系、國立政治大學轉注藝遊計畫辦公室、國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系、國立台北藝術大學戲劇學院、香港城市大學，以及國立海洋科技博物館等，從美感學習與文物賞析的不同構面出發，將故宮典藏精選文物與中小學藝術教育結合，並透過新媒體藝術的展示手法，深入淺出地引導觀眾領略故宮文物蘊藏的美學及內涵。



「經典之美—新媒體藝術展」(圖/故宮)



「經典之美—新媒體藝術展」(圖/故宮)

去年於國立公共資訊圖書館展出之「文獻行旅－從清代文獻漫遊歷史中的水沙連」數位展則獲頒研究與創新類銅獎。該展覽運用GIS技術中的數值地形模型(DTM)、衛星成像、地域考察等方式，展開對於一份院藏清代奏摺的考究，並以人機互動介面、虛擬實境、光雕投影等創新數位手法，重現19世紀中台灣山區的歷史文化地圖，讓觀眾透過虛實整合，發現清宮文獻檔案與台灣經驗的緊密關聯。

故宮的新媒體藝術作品愈趨多元化，豐富的展示內容更受到各界肯定，未來故宮將持續結合多元跨域的策展思維與數位科技應用，除了讓文物教育向下扎根，也持續找尋與台灣這塊土地的連結，讓故宮典藏文物的內蘊，深入民眾的日常美感經驗中。

美國博物館聯盟繆思獎今年邁入第31屆，表彰博物館、圖書館、檔案館等文化機構在數位媒體應用方面的優異表現，甚至被譽為博物館數位媒體界的奧斯卡獎。

詳情請前往美國博物館聯盟繆斯獎或「經典之美－新媒體藝術展」查詢。