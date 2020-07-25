移民署培力無國界 翻轉台灣新二代

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）內政部移民署在新住民發展基金支持下，辦理「109年新住民及其子女海外培力計畫」，鼓勵新住民及其子女善用母語與多元文化優勢，與隨行老師、同儕朋友返回父親或母親之母國進行海外深度扎根學習，並於今(25)日舉行線上成果發表及紀實影片分享會。

內政部長徐國勇也特別錄製影片勉勵所有獲選參與者，在實現計畫過程中，增進了對父母親的文化認同，提高學習母語的動機、認識不同國家的文化，此外，也向海外親友介紹臺灣，示範寫書法、貼春聯，還有介紹臺灣的地理環境，成功進行雙向文化交流。所有獲獎的家長、孩子、老師、同儕們更在回臺後，於校園或社區進行分享，讓臺灣的多元文化更加繽紛，形成互助共榮美好的社會。

本次獲選者計36組77人成行(家庭組29組、親師組5組及同儕主題組2組)，分別前往越南、印尼、泰國、馬來西亞、緬甸、比利時、美國、宏都拉斯、中國、港澳等10個國家或地區，進行深度文化交流及生活體驗，除原先補助的新臺幣2萬元至6萬元費用外，就成果分享也評選出家庭組的蔡佳晶、柯鈺琴、張軒、陳翎以及親師組的王瑞豪等5組優秀組別，另再頒發新臺幣5,000元禮券。

家庭組的獲選者蔡佳峻表示，本計畫就像是一場「尋me之旅」，踏上父母熟悉的生長地，親身感受海外親友的熱情以及對臺灣文化的好奇，藉此瞭解並學會欣賞、尊重不同的文化所產生的差異性，也強化了自我認同。

家庭組的獲選者劉芳秀，計畫主題為「真和平的橋樑之旅」，她表示，執行過程中的點點滴滴，是難能可貴的體驗，除了文化深度體驗外，更讓自己的視野變得開闊，對未來的生涯規劃，進行反饋與深思，也期望自己將來能當上越語老師或是海外翻譯人員。

內政部移民署副署長梁國輝表示，本次計畫所有的獲選者均發揮個人長才，與父母、老師、同儕朋友們精心企劃這次體驗活動，在執行過程中，也致力實現自己的計畫內容，不僅提升自身的國際視野，也為自己增添未來就學、就業之國際觀與軟實力，厚植未來國際競爭力，相當值得肯定。

內政部移民署製作了紀實影片與成果內容數位檔案，分享所有獲選者豐碩的執行成果與感人的點滴過程，並將自今(25)日起於內政部、移民署的全球資訊網、新住民培力發展資訊網及本活動Facebook粉絲專頁將36組獲選者的檔案及精華影片進行線上放映，歡迎大家一同上線分享獲選者的成長與蛻變。