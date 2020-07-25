互撤領事館後沒招了？ 學者曝美國「10大斃中招數」、不排除與台灣建交！

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）美中互關領事館，對峙情勢引發國際關注。雖然看起來兩國勢均力敵，有來有往。但有學者就直言，美國對付中共至少還有「10大招」，包括「取消主權豁免」、「摧毀香港的聯繫匯率制度」，甚至「放棄一個中國政策」，招招都能斃了中共的命。

學者吳嘉隆昨（24）日在臉書貼文表示，美國要求中共關閉休士頓領事館後，有人就迫不急待地宣稱美國的大招已經用盡，但事實真的是這樣嗎？

吳嘉隆列舉了「美國對付中共10大招」，招招都能要了中共的命，並強調，是「至少」10大招，而不是只有這10招。

1. 追責與索賠：追究中共在疫情上的責任，聯合各國一起大量索賠。

2. 取消主權豁免：為了讓美國人民可以對中國政府（而不是只對中國共產黨）提起索賠的集體訴訟，美國國會將修改法律，取消中國的主權豁免。

3. 拆掉中共設下的防火墻：讓中國網民更容易上網，方法之一是馬斯克在發射的衛星，在太空中佈下「衛星鏈」。一旦中國網民能自由上網，那麼他們將獲得許多真實的訊息，中共的高壓統治與社會監控將維持不下去

4. 摧毀香港的聯繫匯率制度：美國可切斷對香港的美元供應，使得香港的外匯儲備耗竭，不足以支撐聯繫匯率制度。香港將出現金融風暴，外資將只好撤出在香港的金融業務。

5. 將中國與香港踢出美元體系：美國可將中國與香港的銀行排除在美元結算體系之外，使得他們的銀行沒辦法為客戶承做美元的匯進與匯出。這一來，中國的對外貿易將出現危機。

6. 在南海開打：中共海南島的三亞市的亞龍灣有中共的戰略核潛艦基地，這類潛艦可發射長程洲際彈道飛彈，上面攜帶小型核彈頭，可打到美國本土。所以，美國有動機在南海開戰，表面上是維持南海的自由航行，但背後還有美國的國家安全問題。

7. 石油禁運：美國可以在南海或麻六甲海峽推動對中國的石油禁運。

8. 制裁中共高官：對中共的部長級，省委書記級以上的涉案官員進行制裁，當然可上升到政治局委員與常委這一級。禁止中國共產黨員及其家屬入境，已經入境的則驅逐出境，並凍結資產。這會讓中共權貴集團的海外利益嚴重受傷。

9. 放棄一個中國政策：美國可考慮與中華民國恢復邦交，甚至改成給台灣外交承認，這對中共會是一個很大的打擊。

10.重整國際機構：美國可以退出世界衛生組織，然後籌組新的國際組織，例如叫做全球衛生組織（Global Health Organization，GHO），台灣可以進來，中共不能進來。然後再把這個模式擴充到世界貿易組織。

吳嘉隆表示，美中關係的走勢，感覺上是在火車對撞！從國務卿龐皮歐在尼克森圖書館的演說看出來，美國這邊已經鐵了心，一定要把中共的一黨專政體制結束掉，然後再重新恢復對中國的和平演變，要中國走上市場經濟與民主政治。

川普對改變共產中國很有使命感，因為美國只能跟民主中國來和平相處。