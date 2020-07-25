昨天還放話說不走！ 中駐美休士頓領事館今關閉 美方人員正式進入接管

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中美對立情勢急劇升高，美國國務院要求中國駐美國休士頓總領事館3天內關閉。休士頓總領事蔡偉日前接受媒體採訪時，態度堅決地表示「不會離開」。但根據最新消息，該領事館已經在當地時間24日下午4點降下中國國旗、卸掉國徽了。

《新唐人電視台》報導，雖然蔡偉態度如此堅決，私底下領事館人員卻已著手打包館內資料及行李準備撤離。當地時間24日許多媒體聚集休士頓總領事館外拍攝並進行直播。

只見24日一大早，中方官員就開始將一批一批的箱袋搬進租來的卡車中，甚至連垃圾桶都不放過，全部都要帶走，有消息傳出，中方駐館人員及資料都將撤到洛杉磯領事館去。

當天下午，中方正式降下懸掛了40多年的中國國旗、撤掉領事館大門口的中國國徽，將大門上鎖。

中國駐美國休士頓總領事館是中共與美國1979年建交後首座總領事館。

當地時間24日下午4點過後，一群打扮類似美國官員的人，從領事館後門強行打開進入，進行搜查。據了解，這些人來自美國國務院，在連續3次企圖進入失敗後，利用電動工具打開了後門進入。

中國駐美國休士頓領事館人員正在將資料搬上卡車（圖/ 美聯社）

美方國務院人員在中方駐館人員撤離後企圖進入領事館（圖/ 美聯社）

中國罕見未第一時間抗議 動機令外界生疑

美國國務院7月21日勒令中國駐美國休士頓總領事館72小時內關閉，中方對此卻罕見的沒有第一時間「向外」表達憤怒，而是花了一整天忙著銷毀文件，其煙霧更讓附近鄰居誤以為失火報警。

中國外交部延遲至7月22日才對外確認此事，並於7月24日要求美國駐中國成都總領事館關閉反制。

此外，中國駐美國休士頓總領事蔡偉23日接受美國媒體《Politico》專訪時態度強硬地表示，美國此舉並未依《維也納外交領事人員公約》及其它相關國際慣例行事，違反中美領事條約協定，「我們做好最壞的打算，也發出強烈的抗議，要美國收回決定。」

美國國務院突然要求中方關閉在美使館，帶有羞辱成份，其中原因紛傳，有消息傳出，中國透過駐美領事館的外交豁免權，包庇部分偽造目的入美的中國解放軍人士。

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也有消息指出，美中在南海對峙陷入膠著，中方透過駐休士頓總領事館的人員，持續威脅及攻擊美國能源公司，想影響美方決策。

美國國務院7月22日對外聲明，「美方為保護美國的知識財產權及隱私」，對中國駐美休士頓總領事館發出關閉令。