美逮捕藏身中駐舊金山領館學者 具解放軍背景

涉及簽證詐欺而逃到中國駐舊金山總領事館的中國學者唐娟遭羈押入獄，美國司法部門資深官員表示，這名學者將於27日出庭應訊。唐娟是在申請美簽時隱瞞曾為共軍服務的事實。

舊金山當地電視台ABC7報導，被捕的37歲中國籍學者唐娟（Juan Tang，譯音）今天早上已經進入沙加緬度郡（Sacramento County）監獄。

沙加緬度是加州首府，在舊金山東邊140公里處。

CNBC報導，根據東加州地方法院本週公布的法院資料，唐娟在2019年10月申請J-1簽證到加州大學戴維斯分校（University of California,Davis）擔任訪問學者。

J-1簽證是美國專門提供給外國訪問學者用在學術交流的簽證類別。唐娟於2019年11月取得簽證，隔月進入美國。

聯邦調查局（FBI）發現唐娟在簽證的申請資料上蓄意隱瞞她為中國軍方服務的事實，FBI從網路媒體資料查到唐娟著軍服的照片，與中共解放軍有關聯。

聯邦探員23日傍晚逮捕唐娟。司法部的官員對CNBC表示，更多細節的資料將在27日唐娟出庭時公布。

唐娟於6月20日接受FBI訊問後，即進入中國駐舊金山總領事館以逃避追緝令。她在6月26日正式遭控簽證詐欺罪，一旦被定罪，她將面臨最高10年的獄刑和25萬美元（約新台幣735萬元）罰金。

加州「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）網站今天更新報導，根據加大戴維斯分校的聲明，唐娟是放射腫瘤科系的訪問學者，主要在研究室工作，她已於今年6月離開學校。

唐娟並非唯一的案例，史丹佛大學神經科學部門訪問學者、來自中國的宋琛（Chen Song）因為隱瞞現役軍人身分，20日被美國聯邦調查局指控簽證詐欺罪。

FBI與全美超過25個城市合作調查，以釐清中國訪問學人與中共軍方是否有未公開的連結性。目前被起訴的簽證詐欺案僅為類似案件的縮影。

FBI國家安全部門的執行副主任布朗（John Brown）告訴沙加緬度勤奮者報，美國「歡迎全世界的學生、學術人士和研究人員」。但他說，這些案例顯示中國政府的滲透行為與濫用美國的善意。