台灣爆今年首起本土「登革熱群聚」案例　桃園母子相繼染疫

桃園市21日全面展開登革熱消毒及防治病媒蚊作業，市長鄭文燦也請環保志工協助，對廢置容器、空地等易孳生病媒蚊的地方，進行「巡、倒、清、刷」，... 桃園市21日全面展開登革熱消毒及防治病媒蚊作業，市長鄭文燦也請環保志工協助，對廢置容器、空地等易孳生病媒蚊的地方，進行「巡、倒、清、刷」，避免病媒蚊產生。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 疾管署今天(24日) 宣布，桃園出現今年(2020年) 首例本土登革熱群聚感染，個案是首例本土個案30多歲男性（案1）的母親，7月10日才確診流感，直到兒子確診登革熱後，意外發現她同時感染登革熱，感染源仍在釐清中。

疾管署今公布桃園市桃園區長安里新增1例本土登革熱病例(60多歲女性，案2)，為21日公布首例本土個案(指標個案)之非同住家人，案2於7月10日出現發燒、四肢痠痛、嘔吐等症狀，至診所就醫流感快篩陽性，13日再度至診所回診，已無四肢痠痛症狀，23日經衛生單位通知進行接觸者採檢，登革熱NS1快篩結果呈現陽性並通報，於今(24)日檢驗確診，個案目前在家休養中。



疾管署表示，個案近期無國外旅遊史，活動地以桃園市及桃園區之住家及工作地點為主。另家住桃園市桃園區玉山里的指標個案（案1)曾於7月11日至案2住家探視，初步研判為一起群聚事件，將進一步調查以釐清感染源。

為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除及化學防治，並加強當地民眾及醫療院所之衛教。



疾管署統計，今(2020)年截至目前國內累計2例本土病例，均居住於桃園市，另累計56例境外移入病例，較近5年同期為低，且多為1至3月個案，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。



疾管署再次呼籲，近期國內各地持續有午後陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度；另提醒地方政府特別注意從東南亞返台之居家檢疫對象，應留意其健康情形，如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀者，應儘速安排就醫，加強登革熱檢驗。



此外，疾管署也請醫療院所提高警覺，務必加強詢問就診者之TOˋCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，若為疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。相關資訊可至疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw) 或撥打免費防疫專線1922 (或0800-001922) 洽詢。