更新時間: 2020-07-24 21:08

首次發稿: 2020-07-24 19:53

健保不推特材收費上限 民間團體呼籲訂定具體管理措施

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）不敵醫界反彈，健保署今天(24日) 宣布健保差額特材收費上限不訂了。支持此政策的督保盟發言人滕西華呼籲，健保署應提出具體管理措施，畢竟明年(2021年) 健保費恐調漲，民眾權益恐大受影響。

衛生福利部中央健康保險署6月8日公告，將對8類、共352項健保差額特材訂定收費上限，8月1日上路，引發醫界反彈，衛福部長陳時中甚至為此親自召開專家會議，宣布暫緩實施。事隔一個多月，健保署今天宣布，不敵醫界反彈，自付差額特材收費上限不會實施。

中央社引述民間監督健保聯盟發言人滕西華表示，對此消息感到遺憾，陳時中在6月13日專家會議後曾宣布特材收費上限政策將分階段上路，先處理極端值並重新討論分類等，消費者、病友相關團體對此共識也可接受。

她舉例，國內有同一家公司出產的同一款醫材，竟出現高達數十倍價差的狀況，因此先處理極端值並無不妥，就像陳時中所言，多數醫院能賣新台幣5萬元的醫材，為何有醫院要賣到20萬元。

然而，滕西華指出，陳時中曾承諾2個月內要開會，卻沒有消費者團體被徵詢意見，如今自付差額上限不訂了，改由學會各自訂定極端值，等同各自訂定上限，缺乏管理機制，加上健保又傳出要漲保費，未來民眾權益恐怕只會更加受損。

滕西華認為，醫材應該比照藥品有合理價差，但健保差額給付也應該有調整機制，給太少就往上調，給太多就往下降，或考慮從各部門健保總額訂定自律措施，而不是採柔性勸說。

她以近期政府推出的安心旅遊補助方案為例，每房補助1000元的同時，觀光局也要求旅宿業者不可因參與補助就調高房價，否則補了等於沒補，還可能墊高房價，這就是訂定差額給付上限的原則，若沒訂上限，健保提供的補助形同虛設，呼籲提出具體的管理措施。

首次發稿: 2020-07-24 19:53

【醫材收費政策急轉彎】不敵醫界反彈 台灣健保署宣布廢止「自付差額上限」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）健保特材新制爭議不斷，健保署不敵醫界反彈，今天(24日) 宣布廢止「特殊功能人工水晶體」等8類自付差額特材收費上限公告，未來將對價格超出極端值的院所柔性勸導，並強化比價網。

衛生福利部中央健康保險署6月8日公告，將對8類、共352項健保差額特材訂定收費上限，8月1日上路，引發醫界反彈。

衛福部部長陳時中6月13日親自主持會議，邀集各醫學會專家表達意見，歷經2個多小時達成3大共識，包括先處理極端個案，重新檢視過去曾有民眾反應、有爭議的案例，並訂定更細緻的功能分類、設置更親民的公開資訊平台等，原訂8月1日實施的新制則延後上路。

健保署今天傍晚發布新聞稿，宣布廢止「特殊功能人工水晶體」等8類自付差額特材收費上限公告，正式宣告健保自付差額特材上限不會實施。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，健保署原規劃針對8類自付差額特材訂定收費金額上限，但因醫界爭議、疑慮不斷，經健保署和醫界討論，決議讓自付差額上限回歸原本規定，不再強硬訂定上限。

中央社引述黃兆杰說，未來對於收費超過極端值及民眾反映異常調漲的特材，健保署將採動態監控管理，先對各類特材進行更細緻的分類，例如人工水晶體原本6大類，學會經討論重新分為8大類，並依照臨床技術、認知，對各類特材訂定極端值的比例。

黃兆杰表示，凡是超出極端值的特材，將無法登載在醫材比價網上，健保署將和醫療院所溝通，告知該醫療院所訂定的價格比同儕高，柔性勸導調整價格。

前健保局(即目前的健保署) 總經理張鴻仁6月曾在一場論壇中表示，醫材事件反映出醫師診察費長期被貶低，才轉而靠醫材賺錢，呼籲政府重視診察費低廉問題。

張鴻仁說，醫界認為他們付出最有價值的地方就是專業知識，但健保給的診察費卻只有區區新台幣200多元，醫界當然會跳腳，一旦醫界認為自我價值沒有獲得認可，自然會盡一切力量賺錢，這是人性，若健保署為了保護民眾，訂定醫材收費上限，阻擋醫界賺錢管道，醫界當然跳腳。

他認為，政府訂定醫材收費上限是正確方向，但醫師診察費過低更是迫在眉睫的問題，若醫師都能透過正常管道賺錢，何必藉醫材賺錢。在他看來，醫材事件只是一個引爆點，未來會有更多引爆點。

醫材爭議延燒，也令外界擔心有更多醫材和老藥「百憂解」一樣，相繼退出台灣市場。

衛福部長陳時中6月12日曾強調，訂定這項規定，主要是站在民眾不要花冤枉錢的角度，認為各界因此引起紛爭，真的沒有必要，畢竟這項政策不是實施後就不會改變，未來仍會根據實際狀況階段性調整，希望在保障醫界合理收入同時，也讓病人獲得保障。

6月初健保署公布的特材，包含人工水晶體、心臟瓣膜、治療淺股動脈狹窄的塗藥裝置、冠狀動脈塗藥支架、人工心律調節器、治療複雜性心臟不整脈消融導管、人工髖關節、調控式腦室腹腔引流系統，共8類計352項。

由於部分特材品項在醫院未使用或未報價，因此健保「自費醫材比價網」披露了261項，健保署調查，若實施新制，目前約有將近9成、共231項須下修價格。