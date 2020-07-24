沒有書的書店！「顆顆書店」台北街頭市集吸引人潮逛東區　台灣文化部長李永得鼓勵使用藝FUN券+行政院三倍券

「顆顆書店」於每週末頂好廣場舉行（圖/台灣英文新聞） 「顆顆書店」於每週末頂好廣場舉行（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）沒有書的書店！「顆顆書店」市集以「販賣的物品能如同書一般豐富靈魂」為概念，聚集多家攤商販賣各式小物，加上街頭表演及藝術展覽吸引人潮回歸東區，將於7月起至明年2月的每週五到日登場。

街頭市集「顆顆書店」已於上週17日在台北東區頂好廣場開幕，由先前舉辦「混東區」團隊Chill濪濪及台北東區發展協會主辦，盼在敦南誠品書店歇業後成為新的文化場所，文化部長李永得出席今(24)日記者會，並且參觀特色攤商。



文化部長李永得參觀特色攤商(圖/台灣英文新聞)

李永得表示，台灣有很多獨立工作者跟文創小舖，只要販賣的商品被認可為文創產品，都可以申請成為藝FUN券店家，讓消費者拿著藝FUN券跟你買東西，最好再搭配行政院的三倍券，力道更大加乘效果更好！

「顆顆書店」盼顛覆大家對於市集的既定印象，不只為消費場域，更可以帶動人潮走入東區，首檔主題展覽「療癒展」特別邀請台灣插畫家包大山操刀，結合筆下知名角色「熊超人」創造超療癒貨櫃屋成為「療癒所」，現場設計「舒壓筆記本」、「療癒之聲」等，提供民眾分享心情舒壓，於龍門廣場展出。

此外，「顆顆書店」第二波展覽「99國民體育日」（Sport Makes Me Fly）將於8月10日進駐頂好廣場，增添青春活力。

「顆顆書店」逢七月及八月的週五、六、日，將於16點營業至22點，活動持續募集攤主加入，歡迎小農、香氛精油、設計手作、二手復古、味覺療癒五大類店家申請。



「顆顆書店」(圖/台灣英文新聞)



「顆顆書店」(圖/台灣英文新聞)



包大山打造療癒貨櫃屋(圖/台灣英文新聞)