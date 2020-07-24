板橋凱撒X保時捷新北 聯手推出品味生活輕旅行

暑假都快過了一半，是否還在苦惱該如何規劃在台旅遊呢？搭配政府推出振興券及安心旅遊補助成功帶動國旅潮，但大部份在台旅遊方式會以「觀光景點」為主要考量，反而北部旅遊意願相較東南部的佔比顯少，更成為影響北部飯店住房率偏低的主因，為吸引旅客願意駐留北部遊玩消費，飯店更是積極開發多元異業合作及軟體更新，讓都市旅遊更能玩出趣味。

板橋凱撒大飯店擁有絕佳交通優勢，館內共410間客房、3間餐廳及2間酒吧外，還有IG必訪打卡點的32樓高空無邊際泳池，近期更升級增加飯店內拍照景點如網美花牆、暮日月球、池畔搖椅等，也將客房內備品全數更換MIT手工良品「阿原」洗沐品，提升整體住宿CP值，成為許多旅客喜愛駐留的新北飯店首選。

自台灣防疫有成、逐漸解封，持續推出各式住房及餐飲優惠內容滿足旅客體驗，其中最受矚目為龍蝦吃到飽住房專案，短短不到三個月即突破近2,000筆訂房、單次餐期供應超過1,500隻龍蝦的驚人紀錄，也成功創造八成住房率之佳績。

板橋凱撒為了讓旅客有更多不同旅埕體驗，即日起至8/31邀請保時捷新北聯手合作打造「品味生活輕旅行」系列活動，讓都市旅遊也能玩的精緻、體驗金字塔頂端的非凡感受，將價值近900萬Porsche 911 Cabriolet跑車進駐飯店一樓大廳內提供旅客拍照打卡參加抽獎，同時於7/31-8/16免費提供住房客人預約試乘保時捷Macan及Cayenne S車款、以及8/22-8/23 & 8/29-8/30共限量8間「乘保時捷趣野餐」住房專案，入住頂級寰宇套房乙晚、搭乘保時捷專車外出野餐及隔日兩客自助式早餐，僅需3,999元即可享有專案內容(價值31,380元，等同1折)，若再搭配振興券及安心旅遊補助，兩人出遊等於免費暢玩，為今年暑假創造獨一無二的美好回憶！