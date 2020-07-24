響應環保 台灣新住民手繪手帕千里傳情

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署臺中市第一服務站(24)日舉辦新住民法令宣導及家庭教育講座，邀請佛教慈濟慈善事業基金會的陳淑娥師姐教導新住民夫妻彩繪手帕，在炎熱的夏天用手帕代替紙巾，還能響應環保，共同為地球永續生存而努力。

淑娥師姊解說古時候的手帕為男女的定情信物，當女子將自己手繪的手帕送給心儀的男子，就是代表雙方情意相通、約定終身。

剛嫁到臺灣的小娜，因為疫情關係，有一段時間夫妻相隔千里，今天拿著自己彩繪的手帕，嬌羞的要送給先生當定情信物，她說未來要和先生一起在臺灣創造美好的家庭；透過彩繪手帕的相互合作，讓很多新住民夫妻更情意綿綿，陷入在甜蜜的兩人世界中。

另來自熱帶國家印尼的新住民多元文化講師伍梅芳老師，特別分享她在臺灣生活的經驗談，傳授融入臺灣落地生根，他鄉變新故鄉的心路歷程。

伍梅芳老師說她來臺灣二十幾年了，初到臺灣的她中文都聽不懂，這裡的文化與她的家鄉印尼也很不一樣，當時的她感到難以適應，也一度心情低落，但是梅芳老師積極克服這些困難，下定決心要展開心胸去學習臺灣文化，融入臺灣生活，她透過不斷的學習，提升本身的能力。

當她升格為媽媽後，就鼓勵自己的子女學習媽媽的母語，訓練成為雙語人才，具備更強的競爭力，她認為讓生活在臺灣這片土地的新住民及其二代能夠生活更好是她的使命，所以非常積極地到處分享她的經驗及宣傳印尼的文化及教授印尼語。

移民署臺中市第一服務站站主任周佑仁表示，今天以手帕為證，要祝福新住民跟配偶的感情如膠似漆、長長久久，也鼓勵新住民可以多參加政府機關、民間機構所舉辦的中文課程、培力課程等，一定可以融入臺灣落地生根，結出幸福的果實。