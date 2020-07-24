臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.01% 上市股票總市值達37.45兆元

根據臺灣證券交易所統計，2020年7月24日發行量加權股價指數收盤為12,304.04點，較上週(2020年7月17日)的12,181.56點上漲122.48點，漲幅約為1.01%，台灣50指數收盤為9,733.02點，較上週的9,556.06點上漲176.96點，漲幅約為1.85%，寶島股價指數收盤為14,110.90點，較上週的13,987.42點上漲123.48點，漲幅約為0.88%。產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲5.40%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌6.56%為最大，未含金融類指數上漲137.12點，漲幅約為1.31%，未含電子類指數下跌186.88點，跌幅約為1.30%，未含金融電子類指數下跌164.37點，跌幅約為1.38%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆1,220.96億元，全體上市股票成交金額為1兆362.79億元，股票成交量週轉率為2.42%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,588.49億元，占全體上市股票交易金額34.63%

第二名，電子零組件類1,577.81億元，占全體上市股票交易金額15.23%

第三名，光電類1,256.18億元，占全體上市股票交易金額12.12%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類10.24%

第二名，電子零組件類8.75%

第三名，光電類5.99%

累計今年年初開盤迄今共134個交易日，集中市場總成交金額為24兆2,981.44億元，市場日平均成交金額為1,813.29億元，股票成交量週轉率為57.45%，股票日平均成交量週轉率為0.43%。

2020年7月24日全體上市公司市場總值為新台幣37兆4,453.89億元，較上週(2020年7月17日)市值37兆725.00億元增加3,728.89億元，增幅約為1.01﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)