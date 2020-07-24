雙溪區牡丹溪溪岸整治 榮獲金質獎肯定

2020國家卓越建設獎於昨(23)日頒獎， 新北市農業局辦理「雙溪區牡丹溪五分橋上游災害防治工程」， 充分利用當地資源及還地於河，創造具有在地特色的水域休憩環境， 獲2020國家卓越建設獎肯定，榮獲最佳環境文化類金質獎殊榮。

新北市雙溪區牡丹溪五分橋上游因歷年風災造成護岸基礎掏刷，在轉 彎段因大量洪水越過護岸造成附近農地流失， 為保障農民生命財產安全，市府即規劃整治工程改善， 並於工程規劃階段委請生態專家調查周遭生態，掌握溪流整治前、 後的基礎生態資料，原右岸護岸改建為複式斷面緩坡護岸， 加大河寬還地於河增加排洪需求空間，緩坡護岸維持生物廊道通透， 兼顧生態保育與防災需求，並以現地取材採用砌石生態工法， 營造多孔隙環境，創造多樣性生物棲息空間， 左側既有護岸也利用砌石進行基礎補強，以縮小開挖規模；施工期間 利用灘地土石方進行圍堤導水，降低施工對水體污染衝擊， 減少棲地擾動，同時調整原有固床工高差， 恢復魚道功能及保留兩岸既有樹木及河道內原有巨石、大塊石， 保護原有動植物生態及營造河道深潭淺灘多樣環境。

工程於去(108)年7月開始施作，施工期間因正值汛期， 除經歷利奇馬及米塔颱風侵襲， 亦需隨時注意因豪大雨造成溪水暴漲，另外為了友善生態環境， 施工過程維持下游穩定水質水量，未造成下游水質污染， 在有限工期內施工困難度相對提高，經施工團隊克服困難積極趕工， 於12月如期如質完工，工期140天，工程經費925萬元。

農業局局長李玟表示近年來生態保育意識抬頭， 對於溪流採取以生態為基礎、安全為導向的工程方法， 減輕對自然環境造成傷害，期望達成人與自然的雙贏，值得一提的是 本次工程除整治設施的規劃，也整理週邊環境，串聯觀景步道， 建立一個具有友善生態之水域環境， 農業局工程友善環境的整治理念也得到2020國家卓越建設獎評選 委員一致肯定，榮獲金質獎殊榮。

照片來源：新北市政府農業局提供