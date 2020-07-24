韓國、非洲、印尼、菲律賓任我「型」 新北國際時尚造型職業試探營 打造未來時尚設計師

今年新北暑期育樂營很時尚！新北市教育局於昨( 23)、今(24)日在穀保家商首次推出「 國際多元時尚造型職業試探育樂營」，提供本市50位國、 高中生在育樂營中體驗韓國、非洲、印尼及菲律賓等4種不同地區、 國家主題課程，以整體造型概念，融入多元文化元素，運用妝髮、 臉部彩繪及配件等搭配，讓對時尚有興趣的同學， 從實作設計的過程中，試探未來擔任造型設計的可能性。

本次「韓國時尚美型Party」課程內容，老師以韓國國花— 木槿為主題，採用鮮豔的紅色為基底， 帶領學生製作花瓣剪裁及花卉髮飾， 用俐落的剪裁及流暢的線條做造型， 搭配繽紛多采的木槿花所做成頭飾， 呈現出像火焰般熱情的強靭生命力。「印尼時尚美型Party」 則是學習精油按摩以及時尚彩繪技巧，讓學生體驗簡薄合身的衣裝， 以印尼傳統服飾「臘染」（BATIK）為基底， 加上紫色花紋絲質罩衫，搭配金色配飾，有別於印尼服飾給大家「 長而寬敞」的印象。「非洲時尚美型Party」 的宴會妝容以大地色為基本色調，用簡單的線條畫出動物的妝容， 並學習多股編髮技巧，把多色的仿毛髮毛線編成雷鬼辮， 再以多色動物羽毛為配飾襯托，展現非洲的生命力。最後「 菲律賓時尚美型Party」則運用毛線編髮， 在髮型上強調方便整理為主，以貼頭辮作為設計主軸， 並點綴漂亮的珠子、羽毛、蚌殻做成配飾， 搭配時尚彩繪技巧與妝容，讓學生感受熱帶國家的時尚潮流與熱情。

這場多元時尚職業試探營，由老師帶領學生們學習皮膚清潔保養、 指甲彩繪、美妝美髮等課程， 學校邀請業界專業師資給學生務實的觀念與作法， 期望透過這次職探營，了解業界對人才的需求。 其中劉巧婷老師擁有國際保健美甲證照外， 還多次獲得國際彩繪師彩繪冠軍的殊榮， 另外還有名留美髮集團劉明翔老師，擁有女子美髮證照外， 其有豐富的美髮大賽參賽經驗， 也擔任弘光科大日本美髮藝術季的評審。

新北市教育局新住民文教輔導科林玉婷科長表示， 今年首次開設時尚職探營，除了有穀保家商時尚造型科豐富的師資， 並引進業界專業師資，期望透過短短兩天育樂營的實作體驗， 增進學生對工作與技職教育的認識， 進而對未來生涯發展的自我期許，更特別的是， 這次注入多種國際文化的內涵和設計， 希望讓學生一邊體驗時尚工作的趣味，也一邊體驗多元文化之美， 打造自己青春世代的設計力。