每年的五月到八月向來是蹦火仔的季節，新北市政府文化局今（24）日發表最新拍攝的金山蹦火文化宣導影片「牽年一遇，蹦火傳承」，希望邀請民眾一起了解這項傳承百年的蹦火技藝，安排一趟金山在地的文化美食之旅。

位於青春山海線上的金山擁有豐富的無形文化資產，新北市政府文化局今年特別製作一支富有知性、文化又青春洋溢的中、英文版宣傳影片，提供國內民眾與國際旅客更了解「金山蹦火仔、牽罟與金包里老街美食」。影片介紹到當地兩項傳統捕魚技法，一為磺火捕魚，台語稱為蹦火仔，是新北金山一帶海域流傳百年歷史的傳統捕魚方式，也是全臺唯一僅存仍持續古老的捕魚作業。新北市政府104年將「金山磺火捕魚蹦火仔」登錄為新北市無形文化資產。另項古老傳統捕魚方式為牽罟文化，當發現魚群密集靠岸時，划著舢舨的漁民，先將曳地網撒到海裡，再由岸上的人協力拖行魚網上岸，大夥平均分享漁獲。

而金山雋永的漁村文化孕育著兩大民俗信仰活動，分別為金包里慈護宮，於農曆四月十六日全臺獨特的潮退祭典「金包里二媽回野柳媽祖洞」，107年列入新北市無形文化資產，該宮也登錄為歷史建築文化資產。另金山承天宮則是農曆五月六日則舉辦海路遶境，祈求漁船出入平安，漁獲豐收，亦為當地年度盛會。

照片由新北市文化局提供

新北市政府文化局局長龔雅雯表示，金山擁有豐富的無形文化資產及歷史建築，更有得天獨厚的人文歷史與自然環境，其中有多項登錄新北市無形文化資產，透過影片能傳達給更多國內外民眾了解新北文化的精彩與保存。

金山蹦火仔漁法，藉用磺石加水產生乙炔氣體點燃火炬，火長利用強烈光源來誘捕魚躍而上的趨光性青鱗魚，此項使用人力叉手網捕魚，不同於沉底拖網大小通吃的捕撈方式，為友善海洋生態的漁法。全盛時期，從龜吼漁港一直到石門漁港都有蹦火船的蹤跡，全數加起來約達上百艘，光是磺港就有30多艘。但109年僅剩富吉268號堅持保留傳統漁法持續作業，呼籲全民一起關心，守護海洋生態，傳承蹦火仔漁法這項無形文化資產。

這項罕見的傳統捕魚方式，值得民眾把握季節，可搭乘觀光船，跟著蹦火船一探其奧妙，雖然不見得看得到青鱗魚群，但從海上觀賞金山八景之「燭台雙嶼」、神祕海岸等地，美不勝收，而當地所捕獲的漁獲，早期自磺港漁港的魚路古道，一路由人力徒步運輸，行過陽明山往山下走賣到台北等地，現在則多半轉賣給金山當地海產店，一趟旅程也不妨在海鮮餐廳吃個青鱗魚料理，以及大啖金山老街及其周邊的美食小吃，體驗豐富又多元的金山文化美食之旅。

圖片由新北市文化局提供