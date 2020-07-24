109年全中運 新北小將汗水與淚水交織 總獎牌數345面為全國之冠

全中運新北市代表隊選手表現優異， 為期六天的109年全國中等學校運動會於昨(23)日劃下句點， 新北市共奪得96金107銀142銅牌， 總獎牌數高達345面為全國之冠，其中舉重項目有9項創大會紀錄 ，另竹圍高中張又文得到個人運動精神獎，為全中運二連霸金牌選手 ，本次成果輝煌，運動員全力以赴、 展現身手締造佳績的運動家精神令人佩服！

新北市的亮眼表現中，其中競技體操表現特別突出，領先群雄， 明志國中莊佳龍獨攬7金，創下全中運史上競技體操新紀錄， 被各界封為「最強國中生」， 蔡恆政教練表示其穩定發揮包辦全部金牌達成目標，另三重高中「 體操精靈」丁華恬，頂著奧運選手光環，總被外界以高標準檢視， 但蔡教練表示，其實體操賽場上是選手自己與自己的較量， 賽程第一天其實丁華恬表現得很好，第二日算是輸給了自己， 隔日以再出發的心態調整後揮別陰霾， 最終於地板和高低槓項目封后， 期待後續在東京奧運為中華隊奪下好成績，能為國家爭光。

游泳種類，由新泰國中國女組獲得團體總錦標， 本次賽事於戶外游泳池進行，游泳池須加冰塊降溫， 休息區亦為戶外帳篷區，下雨天甚至造成休息區淹水， 新北市團本部立即協助反映請屏東縣大會處理積水， 以維護選手的休息環境，並安排新北市運動傷害防護站。 對於選手而言，戶外環境需要賽前適應，所需消耗的體能都較多， 且仰式項目的空間感有所不同，於休息區的高溫導致恢復不易， 而長距離比賽在最後一天進行更是嚴酷考驗， 選手即使在高熱環境拼戰仍是堅持到最後一刻， 因此教練們除技術指導，尚須提醒賽後恢復， 請防護員協助選手運動傷害之預防、防護及保健等， 選手才可應戰每天賽程，不至於體力透支。

田徑種類，能在眾多選手中突破重圍奪得金牌並非易事， 選手們挺過烈日酷暑，常拼搏至晚上決賽，標槍好手三重高中徐若家 拚盡全力得銅牌向賽前驟逝教練黃義忠致敬， 後續訓練的黃婉婷教練表示，若家為了不讓教練失望， 延續黃教練的課表加緊練習， 又加上隊上接力選手受傷需要他加練接力，造成體能負荷增加， 所幸他每場訓練後加強恢復，保持良好身體狀況， 最終突破個人極限創下佳績，期盼未來將動作做得更確實。

教育局表示，賽會的好成績非一蹴可幾，本次全中運因疫情延後， 首次於炎熱的7月辦理，從選手們的賽前集訓調整， 到天候和比賽場地的適應，對於教練和選手都是挑戰， 特別感謝所有教練團隊的辛勤耕耘以及行政團隊的支援， 尤其是選手們自身的努力，更重要的是家長們的支持， 新北市團本部於賽會巡迴時即時反映賽場狀況予大會， 於緊急救護時及時到場關心選手狀況，每位選手皆是新北市的驕傲， 期盼每次賽會經驗的積累，成為選手們成長的養分， 讓選手們再次在全臺競技場上發光發熱。