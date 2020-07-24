台灣藝術家林明弘入圍國際競賽Architizer A+ Awards！加拿大公共建築《RGB》突破傳統禮拜空間晉級前五強

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)國際建築競賽Architizer A+ Awards決選名單揭曉！台灣藝術家林明弘與加拿大建築事務所Henriquez Partners Architects合作的中央長老教會以作品《RGB》進入前五強，將與全球優秀團隊爭奪冠軍寶座，觀眾票選活動自即日起至7月31日止，最終名次將於8月4日公布。

全球最大的建築競賽之一Architizer A+ Awards第八屆決選名單出爐！本屆「建築＋藝術」類別競賽中，台灣藝術家林明弘（Michael Lin）與加拿大建築事務所Henriquez Partners Architects合作的中央長老教會（Central Presbyterian Church）計畫進入了最後五名決選，與全球優秀建築藝術作品一同角逐首獎。

台灣藝術家林明弘在業界十分活躍，於今年(2020)年1月結合台北當代藝術週活動，幫台灣知名景點的台北101穿上新衣，打造巨型萬花筒讓人印象深刻，先前也曾投影客家傳統花布圖案在中正紀念堂上，前往中國、英法、日本等國家巡迴展出，讓台味十足的「阿嬤花布」躍上國際。

Architizer A+ Awards旨在表揚和推廣全球建築和產品設計，由來自科技、時尚、產品設計等多元領域的傑出人士組成的評審團隊選出評審團首獎，每年吸引上百個國家的參賽者，並同時舉辦網路票選活動選出觀眾票選獎，2019年甚至超過四十萬人參與投票，是建築藝術界的年度重要盛事！



中央長老教會(圖/誠品畫廊)

「神聖」與「世俗」的嶄新結合—中央長老教會

位於加拿大溫哥華的中央長老教會坐擁162,000平方英尺的土地面積，卻沒有足夠的資金改建有著九十年歷史的教堂，教會經多次評估，決定與房地產公司共同作為教堂的開發商重新規劃與建設該棟建築，並交由Henriquez Partners Architects進行設計。建築一樓建置社區便利設施，二樓規劃為禮拜堂，五至七樓為非營利的社會住宅，八至二十二樓層則由房地產公司租賃經營。該建築包容了居民的精神信仰需求與市場功能，公眾福祉和商業模式在新穎的合作模式中得以共存。

以光的三原色連結當代與傳統

Henriquez Partners Architects特別邀請林明弘為禮拜堂進行公共藝術創作，他的作品《RGB》回歸光的紅、綠和藍色之三色構成，對應聖經中的三位一體（Trinity），將萬個紅、藍、綠色的小十字架灑在四面環繞教堂的玻璃帷幕上，當陽光穿透，十字架的陰影在禮拜堂的地板、天花板及三百個座位上投映出點描派的效果。《RGB》保留教會對「自然光」、「超越性」和「內在性」的嚮往，淨化了信仰者的心靈，其高度穿透性的視野讓教堂與周遭環境融為一體，並結合社區活動突破禮拜空間的傳統印象和功能，讓教堂成為居民生活的起點。

第八屆Architizer A+ Award 觀眾票選活動正式啟動，票選活動即日起至7月31日止，評審首獎、觀眾票選首獎將於8月4日公布，敬請期待。

詳情請見以下連結：

➡《RGB》與中央長老教會介紹https://lihi1.cc/zbUPp

➡ Architizer A+ Awards —Architecture +Art

「建築＋藝術」票選活動 https://lihi1.cc/x1eDm

➡ Architizer A+ Awards https://lihi1.cc/oJL1G