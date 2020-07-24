台灣最大海陸主燈秀 澎湖國際海灣燈光節9/12閃耀登場

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為期二個月的「2020澎湖國際海灣燈光節」，今年以澎湖海洋意象，以「海島樂園」為策展主軸，而主題燈區將有高達8公尺的美人魚主燈「海島之歌」，搭配「蓬勃之海」海上燈光水舞秀，打造海陸燈光展演活動，9月12日起將於澎湖金龍頭盛大登場，今(24)日在台北舉辦主燈亮相活動。

交通部觀光局局長張錫聰表示，「澎湖國際海灣燈光節」活動已邁入第三年，2019年燈光裝置藝術「隱匿之海」榮獲「2019年布里斯本設計展覽設計類-金獎」，整體燈光活動策展更獲得「2019柏林國際設計大獎賽」銀獎之肯定，燈飾非常精彩，成功提升澎湖國際知名度。

今年活動以「海島樂園」為策展主題，並由國內外藝術家打造多達20幾種燈飾。在主題燈區有全台唯一結合港灣水舞的燈光秀，浪漫唯美且高達8公尺的主燈結合氣勢磅礡的水舞為最大亮點。

在藝術燈區則有多樣結合科技的互動燈飾，其中像是外觀很復古，實際走進卻很科技的蒸汽帆船「菊島奇幻探險」、會隨著民眾打擊聲而律動的石鮔章魚燈飾「搖滾章魚」和澎湖當地特有的乞龜民俗慶典活動，為核心打造的「龜來運轉」祈福燈飾等。

燈光展演之一，也就是中正堂光雕秀「咕基號！啟航」，以欲前往世界最美麗的澎湖國際海灣度過快樂假期的咕基號與船長為故事主角，透過五光十色的光雕秀加入了高潮迭起的故事作為展演的內容，打造彷彿置身戶外電影院般的享受與故事臨場感。

2020澎湖國際海灣燈光節除了有多元的燈飾展演以外，主舞台表演更是精彩絕倫，在9月12日開幕當天邀請台灣搖滾天王伍佰＆China Blue開唱。閉幕部份則邀請台劇「做工的人」演唱片尾曲的動力火車做完美的Ending，其它還有台灣最美麗的歐巴桑陳美鳳、天后歌王陳勢安、千面歌優的李千那、金曲金鐘雙料得主的沈文程以及白安、梁文音等藝人將在活動期間輪番上陣。

除了夜間璀璨的燈光展覽以外，在白天更是規劃了藝文導覽講座「走進歷史的放映室」與「溯訪菊島‧文化踏島之旅」導覽活動，讓遠道而來的旅客能夠尋溯澎湖在地的文化，島內民眾也能提升在地藝文活動的參與，透過文化踏島講座的參與，讓民眾能更加了解澎湖的歷史人文脈絡，尋找屬於澎湖獨特的軌跡，讓菊島精神能更加的遠播。

詳情請上：

2020澎湖國際海灣燈光節活動頁面

菊島歡樂遊-澎湖國家風景區臉書Facebook粉絲團