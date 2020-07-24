金恩博士追夢之旅 台灣新二代返美國體驗平權真諦

內政部移民署獲新住民發展基金補助，辦理「109 年新住民及其子女海外培力計畫」，鼓勵新住民及其子女運用多元文化背景，返回父親或母親的母國，進行深度文化探訪、生活體驗及語言學習，培力新住民及其子女成為臺灣的新力量。

家庭組獲選者張安雅，爸爸來自美國，計畫主題為「金恩博士追夢之旅的起點」，安雅回國後在校分享金恩博士、種族歧視等議題之體驗成果，也希望能有更多人像金恩博士這樣，倡導不因膚色、性別、出身來判斷一個人的價值，更不要有種族歧視的態度與行為。

「我有一個夢，有朝一日，在喬治亞的紅山上，昔日奴隸的兒子和昔日奴隸主的兒子能夠同坐一處，共敘兄弟情誼。

我有一個夢，有朝一日，我的四個孩子將生活在一個不以膚色而是以品行來評判一個人優劣的國度裡。」─金恩博士「我有一個夢」

安雅的曾祖父母曾在日裔美國人拘留營教書，安雅的奶奶也在拘留營裡跟著其他小朋友一起念書，因為這段經歷，讓安雅的家族非常重視種族歧視的議題，對子女的教育也特別著重在不能因為一個人的膚色、外表就輕易判斷一個人的好壞。

平時安雅的爸爸媽媽就常常與安雅討論人權的議題，分享或討論世界各地種族和性別歧視的例子。有些國家的女性外出必須有男性家人陪伴；有些國家仍然將人以階級區分，有人尊貴有人低賤，這讓安雅覺得相當不可思議。

這次安雅參訪美國亞特蘭大「民權與人權中心」，坐在展區看著金恩博士發表「我有一個夢」演說當天的影片，當時20萬人大遊行的畫面、金恩博士鏗鏘有力的聲音、參加遊行的人堅定而溫暖的歌聲，安雅強烈地感受到金恩博士為人們爭取權利所帶來那一份振奮人心的力量。

安雅為了這一次的海外培力計畫蒐集許多資料，並與爸爸媽媽討論規劃行程，讓安雅更加深入了解美國的歷史文化，回臺灣後更是挑戰獨自上臺與親友、同學分享，增加了不少自信。

移民署「109 年新住民及其子女海外培力計畫」將於7月25日於內政部、移民署全球資訊網、新住民培力發展資訊網及本粉絲專頁，進行紀實影片線上放映，歡迎一同來瞭解更多獲獎者之執行成果喔！（新聞轉載自新住民全球新聞網）