13國優秀青年集結在台灣 串聯南島青年世代新勢力

原住民族委員會23日在嘉義市新悅花園酒店辦理「2020年南島民族論壇─青年國際事務人才培訓計畫」國內培訓班開訓典禮，由原民會伊萬‧納威Iwan Nawi副主委主持；本次培訓由「南島民族論壇」9會員（帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島、吉里巴斯、索羅門群島、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞）、1觀察員（貝里斯）及澳洲與巴布亞紐幾內亞等12個國家地區推派優秀青年參加，突破以往參與國家數量。

伊萬副主委致詞時表示，過去有許多語言學、考古學、基因學的研究證據，大都指出臺灣是南島語族的起源地，而在文化傳統與語言的高度相似性，亦顯示臺灣原住民族與南島民族的緊密的連結與深厚的淵源。

原民會表示，該會自2003年起，辦理原住民族國際事務人才培訓，自2016年開始邀請南島國家學員參與，爾後配合南島民族論壇的重啟，特別將人才培訓計畫納為論壇發展的重點項目，擴大邀請南島區域各國家地區的青年參訓，並且強調本次培訓課程有別以往邀請非南島區域國家（貝里斯、澳洲）青年的加入，期盼學員在南島區域議題的認識外，亦能著眼其他國家原住民議題，放眼國際，更串聯國際原住民青年力量。（新聞轉載自新住民全球新聞網）

伊萬副主委更進一步說明，除了本次為期4天「國內培訓班」，原民會將於年底首次辦理「國外培訓班」，初步規劃由南島學員及本國學員組成20人培訓班赴南島國家地區進行移地訓練，其中有3個名額將優先保留給本次培訓的臺灣原住民青年，將寫下歷年培訓嶄新篇章。

本次培訓課程內容包括南島語族概論、國際會議參與技能及南島民族議題等；此外，原民會也特別安排學員前往嘉義縣阿里山鄉山美部落參訪，認識部落的在地文化與研商彼此面臨的議題，並期待學員能夠團結彼此能量，為自己的國家及議題發聲國際，本次培訓課程預計於7月26日上午結訓。