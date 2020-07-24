【防疫新生活】住飯店有機會開名車　台灣北部飯店業者紛紛推出吸客專案

更新時間: 2020-07-24 17:51

首次發稿: 2020-07-24 17:00

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣疫情趨緩，國旅大爆發，但旅客到北部旅遊意願仍偏低，有飯店業者分析是北部景點少，加上確診案例以北部居多，因此攜手名車廠商推出試乘方案，預估住房率可提高2至3成。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，政府推出的安心旅遊補助也讓國旅大爆發，不過相較宜花東及離島旅客較多的狀況，來台北的旅客仍然偏少。

板橋凱撒大飯店分析，旅客到北部旅遊意願較低，主因除了北部的景點少之外，日前武漢肺炎確診病患也多集中在北部，加上政府推廣國旅時，先以中南部的墾丁、台南等地為主，導致到北部旅遊的旅客相對偏少。

為了搶客，北部業者也紛紛降價促銷，中央社引述板橋凱撒大飯店舉例說，去年（2019年) 暑假不含早餐的房價落在新台幣4300元左右，但今年只剩2700元，因此飯店也積極推出各式活動，希望吸引旅客青睞。

板橋凱撒大飯店和保時捷合作推出相關住房專案，旅客入住即可免費試乘保時捷，預估可帶來住房率2至3成的成長，目標平日可達6成，假日可達9成。

除了板橋凱撒大飯店外，晶華國際酒店集團與BMW總代理汎德汽車也針對國旅客人規劃的「BMW安心自駕」住房專案，入住晶華國際酒店集團旗下的台北晶華酒店、太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店和晶英國際行館，可免費駕乘BMW車款(如下圖) 。

礁溪老爺酒店也攜手MINI推出主題房住房專案，不但房型享升等、贈送MINI1:36模型車乙台外，並可免費試駕MINI運動休旅車（如下圖) ，主題房內可以見到精緻可愛的針織汽車抱枕及經典的MINI色塊馬克杯。

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晶華國際酒店集團與BMW總代理汎德汽車合作，入住旗下4間飯店，即可免費試駕。（業者提供）中央社

礁溪老爺酒店攜手MINI台灣總代理汎德推出主題房住房專案，不但房型享升等優惠，還可免費試駕MINI運動休旅。（業者提供）中央社