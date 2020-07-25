〈時評〉立訊攻進蘋果供應鏈　鴻海挑戰大

鴻海集團創辦人郭台銘治軍嚴謹，人盡皆知，現在他正面臨中國新崛起紅色供應鏈立訊公司嚴酷的挑戰，如何帶領鴻海渡過危機，再創高峰，投資人殷切期盼。

談起立訊公司，一定要了解負責人王來春，這位出身農家，高中學歷，素顏妝扮，不喜華服，中國新生代企業家，二十年前竟然還只是鴻海的作業員，每天在工廠拜讀有名的「郭語錄」，例如「機會留給準備好的人」，是郭台銘最膾炙人口的精神講話，如今她果真準備好了，準備蠶食鯨吞鴻海蘋果肥單，威脅鴻海的生存，也不得不感慨時代變遷的洪流，真是快速到令人難料。

立訊這次以人民幣33億元，折合新台幣138億元，搶下緯創集團旗下的緯新資通(昆山)、緯創投資有限公司(江蘇)之工廠及相關業務，搶食蘋果iPhone組裝市場，嚴重衝擊鴻海及和碩訂單及營收獲利，震撼兩岸蘋果供應鏈，鴻海勢必需要提早準備，另覓商機，彌補未來可能的衝擊及損失。

平心而論，蘋果今天背棄長期的盟友鴻海，確有其苦衷，根本原因是中美科技、貿易對抗情勢不斷升高，蘋果既要穩住中國14億人口的大巿場，又不能不做出貢獻，唯一的方法就是把組裝生產線大單，逐步移轉給中國企業。此擧對鴻海影響深遠，鴻海及其供應鏈現在被迫往印度及非中國市場發展，投入的心力可想而知，必然辛苦。

鴻海(2317)去年營收高達5兆3421億餘千萬元，稅前盈餘1638億餘千萬元，資本額1386.36億元，淨值87.45元，去年每股盈餘8.32元，股利4.2元，財務、業務均佳，算是相當不錯的績優公司，深受台灣投資人的喜愛。

立訊這次聯合台商緯創(3231)、和碩(4938)，搶攻蘋果供應鏈，和碩最近公告取得立訊0.81%股權，和碩也加碼立訊，持股0.57%，iPhone供應鏈版圖重整，未來中國市場的生產勢必會移向中國公司，衝擊台灣蘋概股的營運，對經濟影響，不容小覷。

根據外資報告指出，緯創在iPhone組裝代工市占率約5%，和碩占比30至33%，鴻海占比65%。如今緯創、和碩倒弋，衝擊最大的應該是鴻海，鴻海已加快轉型佈局，例如以「3+3」策略重點，加強半導體、AI、數位健康等領域，然而目前還沒有具體成果，要想建立新商業模式，取代蘋果訂單，恐怕還沒有那麼快。

和碩方面，加強擴大微軟、Google組裝事業生意，包括筆電、智慧音箱、隱形眼鏡、汽車電子等消費市場耕耘。緯創藉由伺服器資料中心市場，尋求商機，擺脫訂單集中單一客戶的風險。

立訊王來春的崛起，跌破眾人眼鏡，她從最不值錢，技術最簡單的連接線做起，做到全中國最大，再進軍光學、馬達、聲音市場，如今挑戰鴻海，無人料及今天的發展。

王來春行事風格與郭台銘迥異，王喜歡「聽」，決策風格是聽之於眾，決之於寡，創業之初，她公開徴求合作夥伴，當初跟著她打天下的幹部，如今都得到很好的回報。郭台銘則有蒙古成吉思汗的霸氣，喜歡「說」，集權式的統治風格，開會時回答不出問題的幹部要被罰站，而他個人每天工作18小時，也是常有的事。他對工作同仁也不小氣，年薪千萬元者大有人在，而且他每年拿出自己的持股，分享功臣，也為人津津樂道，算是一個賞罰分明，就事論事的人。

商場沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。回想二年以前，蘋果董事長庫克到中國訪問，只親往鴻海及立訊兩家工廠參觀，相信精明如郭台銘，應該已嗅到不尋常氣氛，也難怪他要到印度，甚至美國設廠，分散市場風險，如今挑戰已經兵臨城下，相信他一定會做好「機會留給準備好的人」，攻守、進退之間，應該了然於胸。期待鴻海能夠柳暗花明又一村，再創高峰。