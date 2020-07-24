共議疫情後綠色振興 台灣氣候變遷及永續發展論壇27日線上登場

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）突如其來的新型冠狀肺炎(COVID-19)改變了人類社會，為期五天的「2020氣候變遷及永續發展論壇」，聚焦「COVID-19 對永續發展之影響」將於27日在台灣永續能源研究基金會和外交部社群平台辦理，即日起開放報名到7月31日止。
台灣永續能源研究基金會董事長 簡又新表示，俗稱武漢肺炎(COVID-19)疫情除了大眾健康的問題，也導致本屆聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(UNFCCC COP 26)的延期、各國因應疫情的資源分配、跨國供應鏈風險管理以及就業市場壓縮等問題，對全球推展永續議題相關事務影響甚鉅，而未來為了產業及社會的復甦，如何結合「綠色振興」觀念，將疫情轉為永續發展的契機，也是我們應該即刻面對的重要課題。
簡又新。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)
由外交部主辦，台灣永續能源研究基金會執行之「2020氣候變遷
「2020氣候變遷及永續發展論壇－COVID-19 對永續發展之影響」演講及座談影片播出時間如下，敬請準時觀賞：
- 7/27(一)19:00專題演講：COVID-19對氣候應變策略、環境政策之影響
- 7/28(二)19:00專題演講：COVID-19對永續供應鏈再部署之思維
- 7/29(三)19:00專題演講：COVID-19對健康與就業之衝擊
- 7/30(四)12:20座談分享：COVID-19風險下巴黎協定及綠色金融目標之達成策略
- 7/31(五)12:20座談分享：COVID-19風險下產學永續發展因應策略