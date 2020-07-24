共議疫情後綠色振興 台灣氣候變遷及永續發展論壇27日線上登場

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）突如其來的新型冠狀肺炎(COVID-19)改變了人類社會，為期五天的「2020氣候變遷及永續發展論壇」，聚焦「COVID-19 對永續發展之影響」將於27日在台灣永續能源研究基金會和外交部社群平台辦理，即日起開放報名到7月31日止。

台灣永續能源研究基金會董事長 簡又新表示，俗稱武漢肺炎(COVID-19)疫情除了大眾健康的問題，也導致本屆聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議(UNFCCC COP 26)的延期、各國因應疫情的資源分配、跨國供應鏈風險管理以及就業市場壓縮等問題，對全球推展永續議題相關事務影響甚鉅，而未來為了產業及社會的復甦，如何結合「綠色振興」觀念，將疫情轉為永續發展的契機，也是我們應該即刻面對的重要課題。

簡又新。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)

由外交部主辦，台灣永續能源研究基金會執行之「2020氣候變遷 及永續發展論壇」，邀請來自產業、學界、政府機關、 驗證單位、研究單位、醫院、人力銀行等各界專家， 共同線上分享疫情在當下及未來對國內外環境政策、供應鏈管理、 健康促進和綠色金融等領域之影響，及可能產生的關鍵機會點， 藉以提升大眾對永續發展和氣候變遷議題的認知。該活動即日起到7月 31日開放報名。

「2020氣候變遷及永續發展論壇－COVID-19 對永續發展之影響」演講及座談影片播出時間如下，敬請準時觀賞：