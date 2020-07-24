揪自由國家一起來！美國國務卿蓬佩奧：「今日你不改變中國，明日換中國改變你」

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）美國與中國的對抗這幾天持續升級，美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo) 昨(23)日於加州的尼克森圖書館發表重要演說，他呼籲盟友應以更武斷的作為來迫使中國共產黨改變其作為，他更進一步稱此為「這一代的時代使命」，而且「今日我們不改變中國，明日換中國改變我們」。

在美方本周突然要求中國關閉其位於波士頓的領事館後，接著又鎖定中國駐舊金山的領事館，控窩藏中國解放軍要犯。

英國衛報報導，蓬佩奧在演講中指出，尼克森在當年對中國共產黨開放並正常化外交關係後曾自問，自己此舉是否是製造出了「科學怪人」(Frankenstein)，中國的軍事實力現正變得更強大也更具威脅性，民主國家應該停止盲目地跟中國互動，該團結起來守護自由世界不讓共產中國為所欲為及霸凌自由世界國家。

蓬佩奧希望自由民主陣營共同對抗中國「新暴政（new tyranny）」，指今日中國不斷加強對內極權統治，對外敵視民主自由，倘若「今日你不改變中國，明日中國改變你」

在演講中，蓬佩奧還特別引用了雷根於1980年代，用以形容美國對蘇聯態度的名句「信任，但要再三確認」(Trust but verify)，更改為「不信任且再三確認」(Distrust and verify)，從信任走向不信任之路，此舉不難看出，現在的美國政府對中國的態度比起當年對付蘇聯時，還要更加的警戒與擔憂。

然而，儘管蓬佩奧對盟友大聲疾呼，美國的盟邦會怎麼看待、是否會響應仍是一個未知數。

華盛頓戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)的資深顧問Scott Kennedy說，由於川普政權過去對盟邦的態度反覆無常，不只霸凌其盟友、任意毀壞多邊關係基礎，還發起無人支持的經濟對抗，這將讓團結對抗中國的戰爭，顯得說比做容易。