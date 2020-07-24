台灣新北「林口媒體園區」投資啟動　將打造「亞洲坎城」娛樂產業

上圖取自新北市經濟發展局官網

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北市林口媒體園區招商投資案今天（24日) 啟動，透過三井、東森及三立集團，將匯聚新媒體、娛樂、商業與科技等跨領域影視休閒產業，盼望打造亞洲坎城，並創造1萬5000個工作機會。

林口媒體園區投資案啟動儀式，今天由新北市長侯友宜、台灣三井不動產董事長下町一朗、東森集團總裁王令麟、三立影城集團董事長張榮華、財政部國有財產署長曾國基等人共同參加。

新北市政府經濟發展局表示，招商案位於林口機場捷運A9站及中山高速公路林口交流道旁，由三井、東森、三立等3家公司投資逾新台幣240億元，預估創造1萬5000個工作機會，也是打造新北影視娛樂產業的重要里程碑。

媒體園區是新北市政府與財政部國有財產署合作推動的公有土地招商案，國有財產署長曾國基致詞感謝侯友宜並指出，國有土地不買賣，但透過招商引資活化土地，也為國庫帶來豐沛收入，讓政府的疫情紓困方案可獲得財源支持。

台灣三井不動產董事長下町一朗致詞表示，雖受到疫情衝擊，但現在周邊的三井OUTLET PARK營業額已突破去年同期紀錄，這次投資將招商90間店鋪，在基地開發商場、美食娛樂設施、數位遊戲設施與多媒體互動體驗。

東森集團總裁王令麟指出，希望打造園區為亞洲坎城，建構多功能展演中心、旅館、企業總部與商業設施。東森集團結合東森新聞雲、聲林之王等數位媒體優勢，導入人工智慧（AI）、物聯網（IOT）新科技的軟實力與硬體設施，創造影視音重要生活圈。

三立影城集團董事長張榮華表示，要打造園區成為追星族與影視人才交流打卡基地，感謝被侯友宜「騙來投資」，他會打造超級攝影棚，並建構多功能展演實際場景。

新北市長侯友宜期盼新的娛樂產業模式，透過市府團隊集結相關資源，推動影視觀光產業，預估5年後，串聯影視演唱會、劇團表演、拍攝等所衍生的商業活動，甚至期盼今天在場的產業，繼續於周邊的新莊區、泰山區的重劃區加碼投資。

三立影城集團董事長張榮華（左起）、東森集團總裁王令麟、新北市長侯友宜、台灣三井不動產董事長下町一朗、財政部國有財產署署長曾國基, 24日均出席新北林口媒體園區招商投資案啟動儀式。中央社