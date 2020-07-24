【武漢肺炎】台灣7/24新增3境外移入個案　7/26起國人及部分外籍人士自菲律賓入境、一律機場採檢

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 國際武漢肺炎(新冠肺炎/COVID-19)疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心下午2時舉行臨時記者會，由指揮官陳時中與發言人莊人祥對外說明。

指揮中心今(24)日公布國內新增3例境外移入COVID-19(武漢肺炎, 新冠肺炎) 病例，分別為50多歲男性(案456)、30多歲男性(案457)及30多歲女性(案458)，均自菲律賓返台。

指揮官陳時中心表示，菲律賓COVID-19(武漢肺炎)疫情仍呈上升趨勢，為世界衛生組織西太平洋區署疫情最嚴峻的國家之一，且我國自今(2020)年7月以來確診之11例境外移入個案中，6例自菲律賓移入，另有4例自菲律賓經我國轉機至香港後確診之個案，顯示該國疫情風險高。為確保我國防疫安全與人民健康，7月26日起，自菲律賓飛抵台灣之所有旅客，一律須配合相關檢疫措施，說明如下：

國人及部分外國籍人士(持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等)，無論有無症狀，入境時均須於機場完成採檢；有症狀者送至集中檢疫所等候檢驗結果，無症狀者返家或至防疫旅館完成居家檢疫14天。 未持有我國居留證之外國籍人士，仍須提供登機前3日內之COVID-19檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣，並於入境後進行居家檢14天。

指揮中心指出，菲律賓近2週每日平均確診數約1.600例，佔西太平洋區56%，病例以大馬尼拉大都會區(National Capital Region)佔大宗，近2週每百萬人口確診數203.5例；全國累計確診數74,390例，僅次於中國。



指揮中心表示，案456去(2019)年11月至菲律賓工作，7月13日起陸續出現咳嗽、倦怠症狀，曾於當地就醫。個案7月20日自菲律賓返台，入境時因有咳嗽、頭痛症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所，7月21日檢驗結果雖為陰性，但因個案咳嗽劇烈，由檢疫所協助安排送醫收治住院並再次採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共32人，其中21人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，11人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。



指揮中心指出，案457今年3月至菲律賓探親，7月13日自菲律賓返台，入境後至住處進行居家檢疫。個案於7月13日至15日陸續出現頭痛、嗅味覺異常症狀，17日起分別又出現發燒、頭痛等情形，20日向地方衛生單位通報後安排就醫採檢，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握個案接觸者共37人，包括29名同班機接觸者及8名國內接觸者。同班機接觸者中，15人為前後二排乘客，列為居家隔離對象，14人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。國內接觸者中，1人為非同住接觸者，7人為同住接觸者，目前皆無疑似症狀，均列為居家隔離對象。



指揮中心表示，案458今年1月至菲律賓工作，7月14日起陸續出現發燒、嗅味覺異常及腹瀉症狀，經自行服藥後症狀緩解，並曾於當地接受公司安排之武漢肺炎快篩，結果為陰性。個案7月22日自菲律賓返台，入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握個案接觸者共5人，為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象；另針對9名未入境之同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。



指揮中心統計，國內截至目前累計458例確診，分別為367例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

指揮中心7/24記者會直播內容