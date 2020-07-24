誠品畫廊入厝展！台灣旅居美國藝術家郭旭達「繪畫性雕塑」　當代紐約滋養極簡東方哲學

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)誠品畫廊搬遷後的首檔展覽「離形去知」，邀請到長期旅居紐約的藝術家郭旭達展出，透過具有當代樣貌的雕塑及繪畫創作，在純白的展間回歸最原始的樣貌，自即日起展至7/26止。

藝術家郭旭達目前居住於美國，和誠品畫廊合作已近30年，面對誠品畫廊搬遷至松菸，郭旭達說比較喜歡現在這空間，以前場地雖然比較大，但現在這地方很剛好，整體的白空間像一張很中性的白紙。

郭旭達大學時期於師大美術系習畫，因為對形體、材質感到好奇而逐漸由畫家轉為雕塑家，之後前往美國，在教學開放且自由的氛圍下，逐漸發展出個人獨特風格，並被藝評稱為「繪畫性雕塑」，雖處當代潮流衝擊，不但沒有隨波逐流，反而更潛心創作，個人的處世哲學與創作融合為一。



展場照片(圖/台灣英文新聞)



展場照片(圖/台灣英文新聞)

郭旭達隨後前往美國紐約大學（以下簡稱NYU）攻讀碩士，突然有種豁然開朗的感覺，他說，在台灣已醞釀多年但始終找不到出路，而紐約整體自由的氛圍則讓他感到「頻率對了！」加上他的NYU指導教授是藝術評論家，讓他反而可以自由創作不受制於畫派框架。

郭旭達提到，很喜歡去紐約大都會博物館以及自然歷史博物館找靈感，特別喜歡考古跟老東西，「藝術家終其一生都在尋找讓自己最有感覺的東西，且不會永遠停留在同個階段，最重要的是走出自己的風格」。

有藝評認為郭旭達的創作是一種減法，努力回歸自己的內在本質，並稱其風格為「繪畫性雕塑」」或反之亦然，郭旭達馳聘在雕塑及繪畫間，這兩者中間沒有疆域，被他巧妙的融合一起，「只看雕塑的局部的確很像幅抽象畫，繪畫的整體則像件雕塑品」。



郭旭達與雕塑創作(圖/台灣英文新聞)

郭旭達表示，沒有刻意營造極簡風格，跟隨內心創作出來就是這樣了，但是每一件作品幾乎都醞釀１至２年的時間，透過在方形紙片上重複塗鴉同一個形體，貼在工作室牆上每天看，直到某天「它對我說話了，有意義了」就開始著手創作，這也是一個內化的過程。

郭旭達使用壓克力顏料並搭配不同媒材，像是玻璃砂、天然細砂、陶瓷熟料等，「也可以加垃圾進去畫！」展出的大雕塑看起來卻不沉重，在於郭老師創造的有機形體，以及作品上看似理性卻十分感性的幾何圖形。

此次展出除了大件雕塑品，也包含先前在京都展覽的小型雕塑品，更是首次在台灣展出較小件的作品，帶給人耳目一新的感受。郭旭達提到，陶藝家每天都活在焦慮當中，有時候花兩個月創作但在開窯後發現有個小細節不對就得全部重來，以前會撞牆，久了就習慣了。

豁達的人生態度想必是被多年的燒陶經驗給鍛鍊出來的，然而，郭老師不僅看得開，其創作也有很性感的一面，郭旭達分享，有些人形容他的創作具有性暗示，但那是很隱喻的，甚至帶點調皮的挑逗意味。

「離形去知」將於誠品畫廊展至7/26止，詳情請前往官網及臉書查詢。