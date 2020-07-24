台灣歌仔戲天后唐美雲「坐檯」文化ya總會　性格男星蔡振南竟要她「卡差不多咧！」

「文化ya總會」的「名人坐檯」單元邀請到歌仔戲天后唐美雲開講(圖/文總) 「文化ya總會」的「名人坐檯」單元邀請到歌仔戲天后唐美雲開講(圖/文總)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)「文化ya總會」的「名人坐檯」單元邀請到歌仔戲天后唐美雲開講，暢聊台灣歌仔戲演變史及演出笑料，將於7/25線上播出。

文化總會與寶島聯播網聯合製作的「文化ya總會」第七集，在「名人坐檯」單元，特地邀請到唐美雲歌仔戲創團人，同時也是知名歌仔戲小生唐美雲上節目。唐美雲透露，早期的歌仔戲是直接在平地演出，不需要戲台，而且是以類似現在的「唸歌」方式表演，是當時農民相當重要的休閒娛樂，不過早期的歌仔戲主角大多由男性演出。

唐美雲說，後來為了避免女性觀眾太入戲「看戲看到跟戲走」，男主角漸漸改以女性反串扮演，且女扮男裝不只演出情感更豐富，扮相上也較為俊悄，因此出現了有趣的「乾旦坤生」現象。

唐美雲提到，台灣的歌仔戲也曾長期遭到政治打壓，日本時期台上的歌仔戲演員經常演到一半，突然改用日語唱戲，原來是有日本巡查出現，觀眾們也習以為常，之後到了國民政府「請說國語」時期」，歌仔戲也被打壓到必需用華文唱。

唐美雲回憶，有一次進到錄音室，製作人臨時說不能唱台語，她只能硬著頭皮以華語唱戲，還鬧出「相約」唱成「香蕉」的笑話，如今回想只有「荒謬」二字可形容。

被台灣最會說故事的歐吉桑吳念真稱做「歌仔戲的敗家子」的唐美雲曾說「媽媽是天，歌仔戲是地」，一生都為歌仔戲付出。為了多賺一點演出費用，唐美雲曾經在ON檔連續劇演出三天三夜沒睡覺，逼得蔡振南衝到片場要她「卡差不多咧！」

唐美雲說，可以累她一個，但劇團需要生活，她心甘情願付出，如今唐美雲也投入「孟婆客棧」電視歌仔戲的演出，預計十月上檔，集合各領域的實力派演員，再加上創新的劇情希望讓年輕一輩也能體會歌仔戲的有趣之處。

本集的「文化很有事」文總發言人同時也是主持人之一的湯佩儀（湯欸）也分享君士坦丁大帝的故事，原來這位將基督教帶往世界四大宗教之一的重要人物，竟然臨終前才正式受洗；「夜總會上檔」則是要帶大家到台灣南部參加夏至藝術節，串聯雲林縣、嘉義縣、嘉義市以及台南市共同主辦，時間從7月4日至9月6日，讓大小朋友在暑假期間在台灣就能享受多元的親子藝文活動。