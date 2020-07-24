喬裝超商顧客 台灣移民署攔車查獲7名違法外籍人士

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署嘉義縣專勤隊接獲檢舉，有特定車輛會到新港鄉某處移工宿舍接送失聯移工從事工作，經該隊實地勘查蒐證，發現查處對象上工前，固定會到鄰近超商購買早餐，日前會同嘉義縣警察局於清晨6點拂曉出擊，一舉查獲3名失聯移工及4名逾期停留船員等7名印尼籍非法外來人口，依違反入出國及移民法及就業服務法帶回偵辦。

嘉義縣專勤隊為掌握最佳查處時機，先指派2名移民官喬裝顧客進入超商觀察，只見查處對象還在悠哉選購琳瑯滿目的商品，決定當天要享用的早餐，渾然不知早就已經被鎖定，當他們一離開超商準備上車，喬裝顧客的移民官立馬通報在外埋伏人員包圍攔截載運車輛，將非法外來人口一舉成擒。

嘉義縣專勤隊經清查，這些移工已在臺逾期10餘日至4年不等，在製作調查筆錄時，其中1名40歲的失聯移工「阿曼」還笑著說，早上在超商只顧著挑早餐，完全不知道現在面對面問筆錄的移民官就在身邊，感謝執勤人員讓他們被帶回專勤隊後，先讓他們把剛買的早餐慢慢吃完。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，對於查獲到案的非法外來人口，除了依法進行調查及收容遣送，也會給予尊重及妥善照顧。

張玉龍呼籲國人，切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法，將面臨新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。