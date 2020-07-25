新冠肺炎疫情下的「生態災難」！塑膠垃圾入海量大增

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）人類使用過後的廢塑膠，有很多流入海洋之中，引發海洋生態的危機，而在新冠肺炎疫情肆虐的當下，為了衛生考量，一次性的塑膠製品的用量大增，更造成海洋極大的負擔。

〈路透社〉報導，非政府組織國際固體廢棄物協會(ISWA)發現，疫情爆發後，亞洲一些國家的海岸每天都有乳膠手套和口罩被沖上海灘，而隨著外帶餐點的顧客越來越多，掩埋場也塞滿一次性的塑膠餐具和包裝紙，這些都成為了環境的負擔。

最新發佈在〈科學〉期刊(Science)上的研究則顯示，如果政府和公司企業沒有積極作為，塑膠垃圾在未來20年間可能會暴增三倍以上，一年產生的塑膠垃圾很可能從1100萬公噸增加為2900萬公噸，相當於300萬隻藍鯨重量的塑膠垃圾，足以對海洋生物造成致命的威脅。

皮尤慈善信託基金會(Pew Charitable Trusts)的共同作者Winnie Lau表示，塑膠垃圾污染並不是「某一國」或是「某一人」的問題，這個問題會影響所有人，如果沒有做出任何改變，情況的惡化速度將會加快。

埃克森美孚(ExxonMobil)等幾間製造塑膠的大公司雖然已經承諾正視塑膠垃圾的問題，他們的資金主要挹注在「善後」，也就是塑膠的後續處理上，實際上的產量還是年年攀升，不只如此，他們也持續反對政府推出禁用一次性塑膠的政策。

研究指出，如果依照現行政府和企業對塑膠垃圾的態度持續發展下去，2040年前僅能將進入海洋的塑膠垃圾減少7%，離足以避免海洋生態崩壞的80%目標仍差距遙遠，如果要確實減量，勢必要在可再生素材使用與包裝設計上多下點功夫才行。