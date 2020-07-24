經濟損失上千億人民幣 中國官媒卻「萌化」洪災遭網民痛罵

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國罕見大雨讓中部及南部地區澇災嚴重，長江水量暴漲，淹沒大批村莊及城市，直接經濟損失超過上千億人民幣。而中國官媒對長江水患的低調也讓民眾相當不滿。繼之前官媒聲稱「水患僅是網路放大訊息的錯覺」，近日新華社將洪水「萌化」成「具有破壞性小孩」形象也引來自己人痛批，「將災難萌化是媒體之恥」

新華社官方微信公眾號7月21日一則關於長江2號洪水的推送引發大批中國網友憤怒。文章為求吸引注意，將洪水比喻成一個脾氣暴躁、具有破壞性的小孩，「萌化」這場嚴重水患對人民造成的痛苦，在主流媒體對這場洪災的深度、廣度以及無數個體命運的關注如此匱乏之際，這種萌化的報導方式尤其刺眼。

【有影片】中國澇災致4千萬人受害 黨媒辯：只是網路放大水患訊息錯覺而已

中國微信公眾號「典林同學」7月22日痛批，將水患「萌化」，擬人為一個脾氣暴躁、具有破壞性的小孩的形象：儘管“三峽水庫總不讓我出去玩”、“不過我可算跑出來了”。的手法，讓無數人苦不堪言的洪水似乎也突然變得可愛了，就像我們身邊的一個有點調皮愛惹事的熊孩子。

（截圖自新華社微信公眾號）

「典林同學」批評，「中國進入自媒體和社交媒體一統天下的時代後，以“標題黨、短平快、萌萌噠”為特徵的“微信體”成為網絡傳播的主導語言方式，並迅速改寫了主流媒體的表達風格。」

「那些追求深度、廣度、複雜性、嚴肅性和邏輯性的表達，在這個時代迅速失去了傳播力，取而代之的是能將包括災難在內的一切都轉化為“輕鬆可愛”之物的彈幕體和“網絡萌語”。」

「從積極方面來說，這是主流話語向青年亞文化和“二次元”世界靠攏的表現，但一旦這種一味迎合的表達方式越過了界限，一個應當以公共利益和人性價值為底線的媒體就會徹底喪失自己應有的立場和社會關懷，由此產生的負面效應，將對媒體自身的公信力和媒體背後的公權力的正當性造成無法估算的損害。」

文中以年初的疫情為例，央視頻APP在直播火神山醫院建設工地的施工場景時，為了吸引觀眾的眼球，竟然設置了所謂挖掘機天團打榜功能，並為每台挖掘機、工程設備都起了一個「萌萌噠」的名字，比如「嘔泥醬」、「叉醬」、「藍忘機」、「多爾袞」等，但這一做法立刻引起了極大的爭議，打榜功能也在質疑聲中匆匆下線。

「典林同學」表示，「絕不能把正在遭受痛苦的人類手足簡化為統計數據、機器或任何物化的東西。對人的生命的尊重和敬畏，是現代新聞業最基本的道德核心與正當性基礎。這是任何一個有尊嚴的、負責任的媒體都應當具備的基本底線。」

「而遺憾的是，隨著社交媒體的擴張和傳統專業媒體的萎縮，這種曾經被奉為新聞人基本素養的原則正在迅速逝去。」